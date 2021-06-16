Aslan ve Yiğido için Avrupa’da kura günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ERIKSEN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın ilk yarısında kalbi duran ve ölümden dönen Christian Eriksen'den teşekkür mesajı geldi. Euro 2020'ye damga vuran olay sonrası ilk kez fotoğraf paylaşan Danimarkalı yıldız, "Dünyanın her yerinden gelen destek mesajları için herkese çok teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum" dedi. Eriksen'in hafta sonunda taburcu olması bekleniyor.