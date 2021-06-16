Aslan ve Yiğido için Avrupa’da kura günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan G.Saray ve Sivasspor'un ön eleme turlarındaki rakipleri bugün saat 14.30'da belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray, PSV, Celtic veya Sparta Prag'dan biriyle eşleşecek. Cimbom ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak. Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak.
FALCAO DA COVID OLDU
G.Saray sezon öncesi öncesindeki hazırlıklarına dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Covid testi pozitif olan Falcao'nun sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle idmana çıkmadığı belirtildi. Milli takımlarda olan futbolcular ve tedavileri devam eden futbolcular da çalışmalarda yer almadı.
MİGUEL BORJA BEŞİKTAŞ'A
Copa America'da Kolombiya- Ekvator maçını anlatan spiker Kolombiya forması giyen Miguel Borja'nın Beşiktaş'ta oynayacağını iddia etti.