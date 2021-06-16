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    Aslan ve Yiğido için Avrupa’da kura günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan G.Saray ve 'un ön eleme turlarındaki rakipleri bugün saat 14.30'da belli olacak. 'ne 2. ön elemeden katılacak , , veya 'dan biriyle eşleşecek. Cimbom ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak. Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak.

    Aslan ve Yiğido için Avrupa’da kura günü

    Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan G.Saray ve Sivasspor'un ön eleme turlarındaki rakipleri bugün saat 14.30'da belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray, PSV, Celtic veya Sparta Prag'dan biriyle eşleşecek. Cimbom ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak. Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak.

    FALCAO DA COVID OLDU
    G.Saray sezon öncesi öncesindeki hazırlıklarına dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Covid testi pozitif olan Falcao'nun sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle idmana çıkmadığı belirtildi. Milli takımlarda olan futbolcular ve tedavileri devam eden futbolcular da çalışmalarda yer almadı.

    MİGUEL BORJA BEŞİKTAŞ'A
    Copa America'da Kolombiya- Ekvator maçını anlatan spiker Kolombiya forması giyen Miguel Borja'nın Beşiktaş'ta oynayacağını iddia etti.

        EN GÜZEL ANLARIM
        Beşiktaş'ın         şampiyonluğunda büyük bir paya sahip olan Josef hem Beşiktaş hem de kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta kazandığım iki şampiyonluk kariyerimin en iyi parçalarından biri. Artık oynadığım futboldan daha fazla keyif alıyorum" dedi.

        RANGERS SAMUEL'DE ISRAR EDİYOR!
        Samuel'i kadrosuna katmak isteyen İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın, bu hafta içinde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi. Edin Visca transferi tamamlanırsa Samuel için Sarı-Lacivertli yönetimden izin çıkacağı gelen haberler arasında.

        KOÇ'UN LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR
        Fenerbahçe'de kongre için geri sayım devam ederken Ali Koç'un listesi şekilleniyor. Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli'nin Koç'un listesinde yer almayacağı kesinleşti. Hamdi Akın ve Enver Katrancı'nın listesinde olması kesinleşti.

            VEDAT YİNE SAVAŞ ÇIKARACAK!
            Serdar Dursun'u renklerine katan Fenerbahçe, forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi. Vedat için Lazio'nun kararı beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Kosovalı golcü için İtalyan kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Lazio'nun Vedat'ın kiralanmasına izin vermesi durumunda en avantajlı kulübün hala Fenerbahçe olduğu da ifade ediliyor. Vedat Muric, Lazio'ya geçe sezon transfer olurken takımda istediği süreyi alamamıştı.

            FLAVIO'DAN ERKEN MESAİ
            Trabzonspor'un             28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kampı öncesi çalışmalara erken start vermek için şehre gelen ilk yabancı oyuncu Flavio oldu. Ülkesinde kasığından tedavi sürecini geçiren Flavio, sezon hazırlıklarına kadar fizyoterapistiyle birlikte çalışmalarını sürdürecek.

            PEREIRA: TRABZON'U ÖZLÜYORUM
            Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret eden Trabzonspor'un eski futbolcusu Pereira, "Bu şehri o kadar çok benimsedim ki, sanki köklerim buralı. Trabzon'u hep özlüyorum" dedi. Pereira, hediye edilen Hekimoğlu Trabzon formasını da giydi.

                RONALDO REKOR KIRDI PORTEKİZ KAZANDI
                EURO 2020 F Grubu ilk maçında Portekiz, Budapeşte'de oynanan maçta Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 87 ve 90+2'de rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkararak, turnuva tarihinin en skorer oyuncusu oldu. Portekiz'in diğer golünü ise 84. dakikada Guerreiro kaydetti.

                ERIKSEN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
                Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın ilk yarısında kalbi duran ve ölümden dönen Christian Eriksen'den teşekkür mesajı geldi. Euro 2020'ye damga vuran olay sonrası ilk kez fotoğraf paylaşan Danimarkalı yıldız, "Dünyanın her yerinden gelen destek mesajları için herkese çok teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum" dedi. Eriksen'in hafta sonunda taburcu olması bekleniyor.

                MUSTAFA DENİZLİ YENİ SEZONDA DA ALTAY'DA
                Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli hocayla yapılan görüşmeler sonrasında el sıkışıldığı öğrenildi. Denizli'nin yardımcılığını Mert Nobre'nin yapacağı da belirlendi. Kadro planlamasını sürdüren Altay'da Lokman, Ozan, Yekta ve İlhan ile yollar ayrıldı.

                    MESSİ'NİN FRİKİK GOLÜ ARJANTİN'E YETMEDİ
                    Copa America'da heyecan sürüyor. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, Messi'nin harika bir frikik golü attığı maçta Şili ile 1-1 berabere kaldı. Şili'nin golü Vargas'tan geldi. A Grubu'ndaki diğer maçta ise Paraguay, Bolivya'yı 3-1 yenerek 3 puanı aldı. Galibiyeti getiren golleri Alejandro Romero ve Angel Romero'dan (2) geldi.

                    EFES'TE SERTAÇ'TAN SONRA MOERMAN DA VEDA ETTİ
                    Hem Euroleague hem de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı'nın ardından ikinci ayrılık yaşandı. Sözleşmesi sona eren Adrien Moerman, sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu üç yılda bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Sizleri çok özleyeceğiz" ifadesini kullandı.

                    ARNAUTOVIC'E SORUŞTURMA
                    Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından rakip futbolcu Alioski'ye ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Sırp asıllı Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. UEFA, olayı soruşturmak üzere müfettiş atandığını açıkladı.

                        LİDER İTALYA'NIN RAKİBİ İSVİÇRE
                        EURO 2020'de gruplarda ikinci maçların heyecanı bugün başlıyor. Açılış maçında Milli Takımımız'ı 3-0 yenen ve grubumuzda lider durumda bulunan İtalya, İsviçre ile Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. B Grubu'nda ise Rusya ile Finlandiya, St. Petersburg'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak.

                        GÜNEŞ'TEN REVİZYON
                        Milli                         Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galler maçında farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Kaan, İrfan Can ve Cengiz'e forma vereceği ifade ediliyor. Merih, Okay ve Kenan'ın kulübede olması bekleniyor.
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                        Haberler Spor Aslan ve Yiğido için Avrupa’da kura günü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)