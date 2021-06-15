Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 5-6 transfer daha yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Hocamızın 5-6 mevkide transfer talebi vardı. Kulübümüzün ekonomik şartları içinde 3 transfer gerçekleşti. 2 isimle temaslarımız devam ediyor. Ancak TFF'nin yabancı kuralı sonrası, önümüze planlarımızı değiştirmemiz gereken bir tablo çıktı önümüze. Buna göre 3-4 yerli futbolcu transferi yapabiliriz. 2010-2011 yılında sportif suç işlenmiştir ve cezası UEFA tarafından verilmiştir. Hala merak ediyorlarsa UEFA'nın bültenine baksınlar."

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 192 BİN LİRA

Trabzonspor kulübünün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.