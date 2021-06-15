Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçimi öncesi kulübün yayın organı GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Cengiz'in açıklamalarından satır başları;
Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim. Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi...
"HAYATIMDA BİR KERE SOYUNMA ODASINA GİTTİM"
Ne Galatasaray etiği ya. Galatasaray başkan adaylarına haksızlık yapmaya hakkım yok. 3.5 senedir bu zihniyetle çalışıyorum demeyeceksin. Nerede neyi yönetemedik. Avrupa'da başarılı olamadık. Bunu eleştir. Yerimden kalkamadım. 3.5 senede soyunma odasına gitmedim, aynı otelde bile kalmadım. Hayatımda bir kere soyunma odasına gittim. Onda da hocaya sordum.
"YAPAMAYACAĞINIZ VAATLERİ VERMEYİN"
Eski bir çalışanın sözlerini üzülerek gördüm. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer sen ayrıldığın yer hakkında kötü konuşursan, bir daha işe giremezsin başka yerde. Ben şahsen almam böyle birini. Seçilecek başkana en önemli uyarım; bir söz vardır adamı yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler. Buna hazır olsunlar. Yapamayacağınız vaatleri vermeyin. Vaatlerin maliyeti sıfırdır. Bizim her şeyimiz meydanda. Hatta fazla şeffafız. SPK bizi uyarıyor. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem.
"KEMERBURGAZ'I YAPAMADIK"
Sakladığımız hiçbir şey yok. Ben diyalektikten de bahsediyorum. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Birbirimizi eleştirirken, cam kulelerde oturduğumuzu unutmayalım. Teknokent'i yapamadık, kapalı salonu yapamadık, adayı yapamadık, Kemerburgaz'ı yapamadık. Bunlar vaatlerimdi benim. Ama yapacağız.