"BENİ EN ÇOK ÜZEN AVRUPA'DAKİ BAŞARISIZLIK"

"Başkanlık sürecinde sizi üzen transfer, olay, gelişme var mıdır?" şeklindeki soruya "Ben herkesi affederim, en fazla 3 gün sürer. En zor kendimi affederim. Beni Avrupa'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. Çok ciddi gelir elde edecektik, edemedik. G.Saray bütün dünyada çok değerli marka. Atatürk ve İstanbul'dan sonra dünyadaki en büyük Türk markası Galatasaray. 3.5 senedir her gün Kemerburgaz'la uğraşıyorum. Mayıs sonuna kadar 170 milyon TL gerekiyor. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sürekli ertelemişler. Ben buna karşıyım. Şimdi sağolsunlar loca aldılar. Gitmemelerine rağmen iptal etmediler. UEFA Başkanı Ceferin'i çok severim. Gizli yazışmalarımız vardır. Avrupa Süper Lig'i hakkında da gizli yazışmalarımız oldu ama aramızda kalacak."

"BAŞKANLIĞA ADAY OLMAMAMIN TEK NEDENİ SAĞLIK"

Benim başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Ben rahatsızım. Benim hala aday olmam için ısrar edenlerden bin kere özür dilerim. Yönetim ve dernek toplantımız var. Yüzde 100 oğlum götürüyor. Ben olmadığım zaman oğlum oluyor. Tam zamanlı olacaksınız. Hem işimi yürüteyim hem Galatasaray'ı yöneteyim olmaz öyle.

FALCAO İTİRAFI

"Keşke yapmasaydık dediğiniz bir transfer oldu mu?" şeklindeki soruya "Falcao. Daha ortada F yokken sosyal medyada bir organizasyon başladı. Menajerleri iyi çalışıyor. Yönlendiriyorlar taraftarları. Sosyal medya da bir olgu. Olsun 14, olsun 44 yaşında fark etmez. Demokrasi açısından güzel bir şey. Başlıyorlar bilinçli olarak yönlendirmeye. Falcao'yu kim istemez? Değerli değerli bir karakter. 70 bin kişi toplandı onun için. Basın ekspres yolu kilitlendi. Şimdi önümüze böyle bir transfer gelse sıkı pazarlık yaparım." şeklinde cevap verdi.