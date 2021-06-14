'AĞIR HAKARETE MARUZ KALDIM'

Mustafa Cengiz tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, 30 milyondan fazla taraftarı bulunan bir camianın başkanlık görevini ve sorumluluğunu yürüttüğünü, faaliyetleri karşısında çeşitli kesimlerden eleştiri veya tenkitler aldığını ancak şikâyete konu yazıda kara propaganda yapmak amacıyla bilinçli bir açıklama yaptığını anlattı.