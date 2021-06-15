Emre Can kimdir, nereli? Emre Can hangi takımda oynuyor?

EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor. F Grubu'nun ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 Fransa kazandı. Almanya'nın kadrosunda yer alan Emre Can ile ilgili bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Emre Can, Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Peki, Emre Can kimdir, nereli? Emre Can kaç yaşında? İşte tüm detaylar!
EMRE CAN KİMDİR?
Emre Can Türk asıllı Alman futbolcudur. Alman milli takımının da formasını giyen başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda pek çok gol kaydetmeyi başarmıştır. Emre Can oynamış olduğu maçlarda ön plana çıkmayı başarmıştır. Türk asıllı bir Alman futbolcu olan Emre Can Avrupa'da değeri en yüksek olan futbolculardan bir tanesidir. Emre Can Türk asıllı Alman oyuculardan birisi ve en değerli futbolculardandır. Bundan dolayı Emre Can pek çok kulübün transfer etmek istediği futbolcular arasındadır. Emre Can'ın mevkisi orta sahadır. Orta sahanın ilerisinde de oynayabilmektedir.
EMRE CAN NERELİ?
Emre Can Almanya Frankfurt doğumludur. Aslen ise Afyonkarahisarlı'dır.
EMRE CAN KAÇ YAŞINDA?
Emre Can 12 Ocak 1994 doğumludur. 26 yaşındadır.
EMRE CAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Emre Can Avrupa'da pek çok takımın formasını giymiştir. Özellikle uzun bir altyapı geçmişi bulunmaktadır. Emre Can'ın altyapı kariyeri şu şekildedir;
- Blau Gelb Frankfurt (2000 - 2006)
- Eintracht Frankfurt ( 2006 - 2009)
- Bayern Münih (2009 - 2011)
Emre Can'ın profesyonel kariyeri ise şu şekildedir;
- Bayern Münih II (2011 - 2013)
- Bayern Münih (2012 - 2013)
- Bayer Leverkusen (2013- 2014)
- Liverpool (2014 - 2018)
- Juventus (2018 - 2020)
- Borussia Dortmund (2020)