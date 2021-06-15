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    • 15.06.2021 10:57
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    • 15.06.2021 11:12
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    Danimarka-Finlandiya maçındaki korkutan görüntüsü sonrası 'den ilk fotoğraf geldi

    EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren , hasteneden ilk kez fotoğraf paylaştı ve sevenlere mesaj gönderdi.

    Korkutan görüntü sonrası ilk fotoğraf geldi

    Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı müsabakasının 42. dakikasında fenelaşarak bir anda yere düşen ve uzun süre saha ortasında yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Christian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.



    SAĞLIĞI SON DERECE İYİ
    Kalbi duran ancak doktorların başarılı müdahaleleriyle yeniden yaşama tutunan yıldız futbolcu, sağlığının son derece iyi olduğunu açıkladı.


    Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Eriksen, kendisini iyi hissettiğini ifade ederken, desteklerini esirgemeyen herkese de teşekkürlerini sundu.


        Bir takım tetkikler için hastanede yatması gerektiğini belirten Eriksen, "Dünyanın her yerinden gelen harika destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor.


        İyiyim ama hala hastanede bazı tetkiklerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kalan maçlarda Danimarka için tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın çocuklar." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Danimarka-Finlandiya maçındaki korkutan görüntüsü sonrası Christian Eriksen'den ilk fotoğraf geldi