Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı müsabakasının 42. dakikasında fenelaşarak bir anda yere düşen ve uzun süre saha ortasında yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Christian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.
SAĞLIĞI SON DERECE İYİ
Kalbi duran ancak doktorların başarılı müdahaleleriyle yeniden yaşama tutunan yıldız futbolcu, sağlığının son derece iyi olduğunu açıkladı.
Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Eriksen, kendisini iyi hissettiğini ifade ederken, desteklerini esirgemeyen herkese de teşekkürlerini sundu.