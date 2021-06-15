Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Almanya maçı hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'na 13'üncü kez katılma hakkı kazanan ve bu turnuvadaki 50'inci maçına çıkmaya hazırlanan Almanya, iki alanda da rekorun sahibi. Panzerler, İspanya ile birlikte bu turnuvayı en fazla kazanan iki takımdan biri konumunda.

Antoine Griezmann'ın Fransa formasıyla en fazla gol attığı rakibi Almanya. Griezmann son iki büyük turnuvada en fazla gole katkı sağlayan Avrupalı oyuncu konumunda. Didier Deschamps bu turnuvaya Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan ilk isim olmak için geliyor. Fransa'nın başına Temmuz 2012'de geçen Deschamps, Joachim Löw'ün ardından en uzun süre görevinde kalan çalıştırıcı konumunda.