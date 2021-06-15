Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Almanya maçı hangi kanalda?

Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Almanya maçı saat kaçta sorusunun yanıtı merak ediliyor. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen iki takımın mücadelesi nefes kesecek. G Grubu'ndaki mücadelede maçın sonucu merakla bekleniyor. Peki; Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FRANSA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2020'deki önemli mücadele 15 Haziran 2021 Salı günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan Fransa, 1988'de gidemediği turnuvadan bu yana üst üste sekizinci kez bu kupada boy gösterecek. Turnuva tarihinde Fransa'dan (1984 & 2000) daha fazla şampiyon olan sadece iki ülke var: Almanya ve İspanya. 2014 Dünya Kupası'ndan itibaren oynadığı 19 büyük turnuva maçının 14'ünü kazanan Fransa, bu süreçte en fazla galibiyet alan takım konumunda. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk maçlarda tek yenilgi alan Fransa, bu mağlubiyeti turnuva tarihindeki ilk karşılaşmasında Yugoslavya'dan aldı. Almanya ise bu turnuva tarihinde çıktığı hiçbir ilk maçı kaybetmedi.
Avrupa Şampiyonası'na 13'üncü kez katılma hakkı kazanan ve bu turnuvadaki 50'inci maçına çıkmaya hazırlanan Almanya, iki alanda da rekorun sahibi. Panzerler, İspanya ile birlikte bu turnuvayı en fazla kazanan iki takımdan biri konumunda.
Antoine Griezmann'ın Fransa formasıyla en fazla gol attığı rakibi Almanya. Griezmann son iki büyük turnuvada en fazla gole katkı sağlayan Avrupalı oyuncu konumunda. Didier Deschamps bu turnuvaya Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan ilk isim olmak için geliyor. Fransa'nın başına Temmuz 2012'de geçen Deschamps, Joachim Löw'ün ardından en uzun süre görevinde kalan çalıştırıcı konumunda.