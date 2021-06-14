Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ TOPLADI

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Milan'da sürdüren Simon Kjaer, Finlandiya-Danimarka maçındaki örnek davranışlarıyla tüm dünyanın takdirini topladı. Twitter'da çok sayıda futbolsever, her yıl dünyanın en iyi futbolcularına verilen Ballon D'Or ödülünün bu kez Kjaer'e verilmesi gerektiğini ifade etti. Milliyet'in derlediği haberde söz konusu futbolseverler, "Ballon D'Or bugüne kadar hep dünyanın en iyilerine verildi ama takım arkadaşını hayata döndüren Kjaer'den daha fazla hak eden hiç olmadı" ifadesini kullandılar.