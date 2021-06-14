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Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finalnadiya maçında talihsiz bir olay yaşanmış ve Christian Eriksen'in kalbi durmuştu. Sahadaki herkesin bir anda şoka girdiği olayda daha önce ülkemizde Fenerbahçe'nin de formasını giyen Danimarka kaptanı Simon Kjaer, sakinliğini korumuş ve liderliğini konuşturmuştu. Doktorların ifadesine göre yaptığı ilk müdahale ile takım arkadaşının hayatını kurtaran Kjaer, tüm dünyanın takdirini topladı. İşte Kjaer'e yapılan övgüler ve yıldız futbolcunun olay esnasında yaptıkları...

14.06.2021 10:35 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:49
Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

EURO 2020'deki Danimarka-Finlandiya maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yere yığılıp kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, tüm dünyanın yüreğini ağzına getirdi. İşte o anlarda Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer, yaptıklarıyla hem Eriksen'in hayatının kurtarılmasında başrol oynadı hem de sahaya inip gözyaşlarına boğulan kız arkadaşı Sabrina'ya verdiği moral desteğiyle şimdiden EURO 2020'nin kahramanları arasına girdi.

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Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ TOPLADI

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Milan'da sürdüren Simon Kjaer, Finlandiya-Danimarka maçındaki örnek davranışlarıyla tüm dünyanın takdirini topladı. Twitter'da çok sayıda futbolsever, her yıl dünyanın en iyi futbolcularına verilen Ballon D'Or ödülünün bu kez Kjaer'e verilmesi gerektiğini ifade etti. Milliyet'in derlediği haberde söz konusu futbolseverler, "Ballon D'Or bugüne kadar hep dünyanın en iyilerine verildi ama takım arkadaşını hayata döndüren Kjaer'den daha fazla hak eden hiç olmadı" ifadesini kullandılar.

Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

İŞTE KJAER'İN KAHRAMANLIKLARI

1- Parken Stadı'ndaki maçın 42. dakikasında aniden yere yığılıp kalan Christian Eriksen'in yanına koşan ilk isim oldu. Bilinçsiz şekilde baygın yatan Eriksen'in dilini yutup yutmadığını kontrol etti.

Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

KALP MASAJI YAPTI

2- Eriksen'in boynunu yana çevirip sağlık protokollerine uygun bir açıya getirdi ve milli takım doktoru olay yerine gelene kadar kalp masajı yaptı.

Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

ÇEMBER OLUŞTURDU

3- İlk müdahaleyi eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra Eriksen'in tedavisini, olay yerine gelen doktorlara bırakan Kjaer, daha sonra takım arkadaşlarının kol kola girip Eriksen'in etrafında çember oluşturmalarını sağladı. Bu sayede Eriksen'e yapılan müdahalenin kameralara yansımasını önledi.

Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

SABRINA'YI SAKİNLEŞTİRDİ

4- Christian Eriksen'in kız arkadaşı Sabrina Kvist Jensen'i sakinleştiren kişi de Kjaer oldu. Kjaer, takım arkadaşı Kasper Schmeichel ile birlikte çaresizce ve korkmuş halde gözyaşı döken Sabrina'nın kontrolünü kaybetmesine engel oldu.

Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi: Daha fazla hak eden yok

TAKIMI ORGANİZE ETTİ

5- Doktorların saha içindeki müdahalesinin sona ermesinin ardından takım arkadaşlarını organize edip, Christian'ın Eriksen'in sedye ile saha kenarına çıkarılması sırasında etrafını sarıp ona eşlik etmelerini sağladı.