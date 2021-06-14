Eriksen'de 2 korkunç şüphe

BUNDAN SONRA FUTBOL OYNAYAMAZ!

Christian Eriksen'in sağlık durumunun normale dönmesinin ardından herkesin aklına, "Bir daha futbol oynayabilecek mi?" sorusu geldi. Danimarkalı yıldızın Tottenham'da kontrollerini yapan Dr. Sanjay Sharma herkesi üzecek açıklamalar yaptı. Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; ne ve neden oldu" dedi. Öte yandan Danimarka takımının dün sabah itibariyle psikolojik destek almaya başladığı açıklandı.