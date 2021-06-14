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    Eriksen'de 2 korkunç şüphe

    EURO 2020'de ile arasındaki maçta 'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor. Bugüne kadar yapılan tüm sağlık kontrollerinden başarıyla çıkan 29 yaşındaki futbolcunun saha içinde kalbinin durması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

    Eriksen'de 2 korkunç şüphe

    EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta Christian Eriksen'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor. Bugüne kadar yapılan tüm sağlık kontrollerinden başarıyla çıkan 29 yaşındaki futbolcunun saha içinde kalbinin durması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

    İDMANLAR VE SEYAHATLER
    Eriksen son 1 yılda Danimarka ve Inter formasıyla 61 maça çıktı. İdmanlar ve seyahatler takvimi iyice sıkıştırdı. Eriksen için "Kalbi yoğun maç temposuna dayanmadı" yorumları yapıldı.

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    Yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıl temmuz ayında ve bu yıl mart ayında iki kez Covid'e yakalanması da dikkatleri bu hastalığın kalp üzerindeki etkilerine çevirdi.

        RİSK ÇOK YÜKSELDİ
        Uzmanlar Covid geçmişi olan futbolcuların kalp rahatsızlığı riskinin geçmiş yıllara göre yükseldiğini ve sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtiyor.

        BUNDAN SONRA FUTBOL OYNAYAMAZ!
        Christian Eriksen'in sağlık durumunun normale dönmesinin ardından herkesin aklına, "Bir daha futbol oynayabilecek mi?" sorusu geldi. Danimarkalı yıldızın Tottenham'da kontrollerini yapan Dr. Sanjay Sharma herkesi üzecek açıklamalar yaptı. Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; ne ve neden oldu" dedi. Öte yandan Danimarka takımının dün sabah itibariyle psikolojik destek almaya başladığı açıklandı.

        PROF. İBRAHİM KELEŞ: COVİD KALP RAHATSIZLIĞI YAPABİLİR
        Covid-19'un sadece futbolcu değil bütün insanlarda kalp rahatsızlıkları açısından etkisi olabilir. Covid virüsü insan vücuduna girer girmez kardiyak tutulum yapabiliyor. Kalpte ileti kusurları oluşabiliyor. Post Covid dediğimiz Covid sonrası dönemde kalple ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Hastalık sürecinde yaptığımız incelemelerde kardiyak belirtilere rastlıyoruz. Belli bir süre sonra kalbin kas yapısında olumsuz etkiler gözlemleniyor. Bu da tabii ki bir takım kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
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            Haberler Spor Eriksen'de 2 korkunç şüphe