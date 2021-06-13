Trabzonspor’dan Mame Diouf hamlesi

Trabzonspor'un forvet için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor forması ile önemli bir başarıya imza atan Mame Diouf da eklendi.
Oynadığı 38 maçta 19 gol 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un ilgisinin olup olmadığı sorulan menajer Amin Sakman, "Evet Trabzonspor'un ilgisi doğru. Ne olacağını göreceğiz ama tek ilgilenen takım Trabzonspor değil" açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'un Mame Diouf için şu an temas düzeyinde görüşmeler yaptığı, görüşülen önemli isimlerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda bu oyuncu için yapılan hamlelerin daha ciddi boyuta taşınabileceği ifade edildi.
DZEKO&COSTA SÜRPRİZİ
Forvet mevkisi için, "Ses getirecek" bir oyuncu arayışına giren Trabzonspor, Alexander Sörloth'tan haber beklerken, menajerler iki flaş isim Edin Dzeko ve Diego Costa'yı önerdi. Bu öneriyi değerlendirmeye alan yönetim maddi şartlara göre hareket edecek.
TRABZONSPOR UMUT MERAŞ'TAN VAZGEÇMİYOR
Daha önce Umut Meraş için Le Havre kulübü ile yaptığı 2 görüşmeden de istediği sonucu alamayan yaptığı Trabzonspor bu transferden vazgeçmiyor. Bordo-Mavili yönetimin bonservis ücretini taksitlendirme seçeneğini gündeme getireceği ifade ediliyor.
Oynadığı 38 maçta 19 gol 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un ilgisinin olup olmadığı sorulan menajer Amin Sakman, "Evet Trabzonspor'un ilgisi doğru. Ne olacağını göreceğiz ama tek ilgilenen takım Trabzonspor değil" açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'un Mame Diouf için şu an temas düzeyinde görüşmeler yaptığı, görüşülen önemli isimlerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda bu oyuncu için yapılan hamlelerin daha ciddi boyuta taşınabileceği ifade edildi.
DZEKO&COSTA SÜRPRİZİ
Forvet mevkisi için, "Ses getirecek" bir oyuncu arayışına giren Trabzonspor, Alexander Sörloth'tan haber beklerken, menajerler iki flaş isim Edin Dzeko ve Diego Costa'yı önerdi. Bu öneriyi değerlendirmeye alan yönetim maddi şartlara göre hareket edecek.
TRABZONSPOR UMUT MERAŞ'TAN VAZGEÇMİYOR
Daha önce Umut Meraş için Le Havre kulübü ile yaptığı 2 görüşmeden de istediği sonucu alamayan yaptığı Trabzonspor bu transferden vazgeçmiyor. Bordo-Mavili yönetimin bonservis ücretini taksitlendirme seçeneğini gündeme getireceği ifade ediliyor.