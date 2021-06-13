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    Trabzonspor’dan Mame Diouf hamlesi

    Geçtiğimiz sezon golleriyle lige damga vuran Mame Diouf’un menajeri “Trabzonspor’un ilgisi var” açıklamasını yaptı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz Trabzonspor haberleri...

    Trabzonspor’dan Diouf hamlesi
    Trabzonspor'un forvet için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon forması ile önemli bir başarıya imza atan Mame Diouf da eklendi.

    Oynadığı 38 maçta 19 gol 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un ilgisinin olup olmadığı sorulan menajer , "Evet Trabzonspor'un ilgisi doğru. Ne olacağını göreceğiz ama tek ilgilenen takım Trabzonspor değil" açıklamasında bulundu.

    Trabzonspor'un Mame Diouf için şu an temas düzeyinde görüşmeler yaptığı, görüşülen önemli isimlerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda bu oyuncu için yapılan hamlelerin daha ciddi boyuta taşınabileceği ifade edildi.

    DZEKO&COSTA SÜRPRİZİ
    Forvet     mevkisi için, "Ses getirecek" bir oyuncu arayışına giren Trabzonspor, 'tan haber beklerken, menajerler iki flaş isim ve 'yı önerdi. Bu öneriyi değerlendirmeye alan yönetim maddi şartlara göre hareket edecek.

    TRABZONSPOR UMUT MERAŞ'TAN VAZGEÇMİYOR
    Daha önce için kulübü ile yaptığı 2 görüşmeden de istediği sonucu alamayan yaptığı Trabzonspor bu transferden vazgeçmiyor. Bordo-Mavili yönetimin bonservis ücretini taksitlendirme seçeneğini gündeme getireceği ifade ediliyor.
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