EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Christian Eriksen karşılaşmanın ilk yarısında bir anda yerde kaldı.
Kalbi duran futbolcuya kalp masajı yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Peki Christian Eriksen kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?
14 Şubat 1992'de Kopenhag'da doğdu. Christian Eriksen, Serie A'da bu sezon şampiyon olan Inter takımında forma giyiyor.
Uzun yıllar Premier Lig'de Tottenham forması giyen öncesinde de Ajax'ta oynayan Eriksen 108 kez Danimarka A Milli Takım forması giydi ve 36 gol attı.
Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen ile evli ve iki çocuk sahibidir.