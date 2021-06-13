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    • 13.06.2021 18:12
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    sezonu yarın açıyor: Takım 'a emanet

    , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik direktör 'in sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçime gitmesinden dolayı sezonu antrenör açacak.

    Galatasaray Futbol Takımı sezonu yarın açıyor

    Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacak sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında ilk idmanını yarın yapacak.



    TAKIM SELÇUK İNAN'A EMANET
    Teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçime gitmesinden dolayı yeni teknik adamın henüz belli olmamasından dolayı sezonu antrenör Selçuk İnan yönetiminde açacak.

    O İSİMLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
    Yeni sezonun ilk çalışması için yarın bir araya gelecek sarı-kırmızılılarda sabah saatlerinde Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sağlık kontrolünden geçecek.



    Sezonun ilk antrenmanı saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Günün ikinci idmanı ise saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

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