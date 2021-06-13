



EN DOĞRU BAŞKANI GÖREVE GETİRMELİYİZ

Yiğit Şardan, "Bu yönetim kurulları ve başkanlar, gökten zembille inmiyorlar bu görevlere. Biz getiriyoruz onları. Eğer eleştirilecek bir tarafları var ise iğneyi onlara, çuvaldızı kendimize batıralım. Bizim Galatasaray'la sorumlumuz en doğru başkan ve yönetimi göreve getirmektir. Ondan sonra da ona destek vermektir. Çelme takmak değildir" dedi.