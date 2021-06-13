Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "2018'in ocak ayında aldığımız bütün gösterge rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır… Biz daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolda hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedik. En büyük mutluluk" ifadelerini kullandı. Daha sonra Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak olan kongrede yarışacak 5 başkan adayı vaatlerini sıraladı…
İLK 100 GÜNDEKİ PROJELERİMİZ HAZIR
Burak Elmas, "G.Saray değerlerini biz hayatımızda yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim açımızdan bugün Galatasaray'da bir yönetim seçilmiyor. Galatasaray'ın gelecek 30 yılında nasıl bir geleceğe gideceğine, değerlerimizin yaşanıp, yaşanmayacağına karar vereceğiz. Görev bize verilirse ertesi gün ilk 100 gün için yapacağımız projeleri hazırladık" dedi.
EN DOĞRU BAŞKANI GÖREVE GETİRMELİYİZ
Yiğit Şardan, "Bu yönetim kurulları ve başkanlar, gökten zembille inmiyorlar bu görevlere. Biz getiriyoruz onları. Eğer eleştirilecek bir tarafları var ise iğneyi onlara, çuvaldızı kendimize batıralım. Bizim Galatasaray'la sorumlumuz en doğru başkan ve yönetimi göreve getirmektir. Ondan sonra da ona destek vermektir. Çelme takmak değildir" dedi.