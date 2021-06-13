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    'da başkan adayları vaatlerini sıraladı

    ’da Başkan Yardımcısı 3 yıl içinde iyi bir yönetim sergilediklerini söyledi... 19 Haziran'daki seçim öncesinde başkan adayları öncelikleri ve projeleri hakkında detayları paylaştı. İşte habere ilişkin merak edilenler...

    Dikkat dikkat! Adaylar konuşuyor

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "2018'in ocak ayında aldığımız bütün gösterge rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır… Biz daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolda hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedik. En büyük mutluluk" ifadelerini kullandı. Daha sonra Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak olan kongrede yarışacak 5 başkan adayı vaatlerini sıraladı…



    İLK 100 GÜNDEKİ PROJELERİMİZ HAZIR
    Burak Elmas, "G.Saray değerlerini biz hayatımızda yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim açımızdan bugün Galatasaray'da bir yönetim seçilmiyor. Galatasaray'ın gelecek 30 yılında nasıl bir geleceğe gideceğine, değerlerimizin yaşanıp, yaşanmayacağına karar vereceğiz. Görev bize verilirse ertesi gün ilk 100 gün için yapacağımız projeleri hazırladık" dedi.



    EN DOĞRU BAŞKANI GÖREVE GETİRMELİYİZ
    Yiğit Şardan, "Bu yönetim kurulları ve başkanlar, gökten zembille inmiyorlar bu görevlere. Biz getiriyoruz onları. Eğer eleştirilecek bir tarafları var ise iğneyi onlara, çuvaldızı kendimize batıralım. Bizim Galatasaray'la sorumlumuz en doğru başkan ve yönetimi göreve getirmektir. Ondan sonra da ona destek vermektir. Çelme takmak değildir" dedi.



        MALİ YAPI HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI
        Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın mali durumu hep kötüydü ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Çok analiz yaparak, çok değerlendirdik. Çok tecrübeliyiz. Sorumluluğun altına girmek istedim. Camiadan gelen talebe de sorumsuz kalamadım. Tüm başkan adayları Galatasaray'a layık kişiler. Tam bir demokrasi şöleni olacak" ifadelerini kullandı.




        19'UNDA SEÇİLİYORUZ 20'SİNDE TERİM BAŞLIYOR
        Metin Öztürk, 19 Haziran'da seçilmesi halinde 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini açıkladı. Öztürk, "19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı yapıyor, sonrasında da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım" şeklinde konuştu.



        HAYALİ DOLAR ÇANTALARI İLE GELMİYORUZ!
        İbrahim Özdemir, "Oluşturacağımız sinerji, Galatasaray'da birlik ve beraberlik ruhunu yeniden tesisi ve kulübün şahlanışının bir garantisi olacaktır. Hayali dolar çantaları ve altı boş projelerle değil, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz. Çünkü biz Galatasaray'ın sorunlarının çözülebilir sorunlar olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.


        GALATASARAY'IN BORCU 2 MİLYAR 162 MİLYON LİRA
        G.Saray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün borcunun 2 milyar 162 milyon lira olduğunu söyledi. Karçal, kulübün mali yapısının coronavirüs salgınından etkilendiğini ancak mali disiplini sağladıklarını dile getirdi.

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