Galatasaray Sofyan Amrabat'ı gözüne kestirdi





LYON VE MARSİLYA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İki Fransız devi Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep ett

Lyon ve Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürüyor. Euro 2020'de onu izlemek için scout gönderen iki kulüp genç yıldızın kadro dışı kalmasıyla hüsran yaşamıştı. Ancak iki dev kulübün de Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep etti. G.Saray'ın ise seçimden sonra transferi masaya yatırmak istediği ve bu nedenle Fransızlar'a bir cevap vermediği bildirildi. Genç yıldız geçen sezonki performansıyla göz doldurmuştu.