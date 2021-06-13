Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken. Gustavo için de eski kulübü Marsilya indirim bekliyor! Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan Marsilya da Fenerbahçe'den bonservis için kolaylık bekliyor.



Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Gustavo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki 10 gün içinde şekillenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son 9 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.



VEDAT İÇİN GÖRÜŞME VAKTİ GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muric için Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta için Lazio ile görüşme yapması bekleniyor. Kiralama şartları oluşursa Vedat yeniden çubuklu formayı giyecek.



FENER OZAN İÇİN KAPILARI KAPATTI

EURO 2020'nin başlaması ile birlikte Fenerbahçeli oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. 2 İngiliz kulübünün Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapasını çaldığı ancak Sarı-Lacivertli kurmayların görüşmelere 20 milyon teklifle başlanabileceğini taraflara iletti. Ozan için tekliflerin EURO 2020 sınrası artması bekleniyor.