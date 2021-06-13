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    'de belirsizliği! Her iki taraf da indirim bekliyor...

    , ’in “Maaşını indir” indirim talebini reddetti. da bonservis bedeli için indirim bekliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Her iki taraf da indirim bekliyor!

    Fenerbahçe'de belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere , Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken. Gustavo için de eski kulübü indirim bekliyor! Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan Marsilya da bahçe'den bonservis için kolaylık bekliyor.

    Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Gustavo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki 10 gün içinde şekillenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, 'nun takımın başına geçmesinin ardından son 9 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.

    VEDAT İÇİN GÖRÜŞME VAKTİ GELDİ
    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muric için Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta için ile görüşme yapması bekleniyor. Kiralama şartları oluşursa Vedat yeniden çubuklu formayı giyecek.

    FENER OZAN İÇİN KAPILARI KAPATTI
    EURO 2020'nin başlaması ile birlikte Fenerbahçeli oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. 2 İngiliz kulübünün Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapasını çaldığı ancak Sarı-Lacivertli kurmayların görüşmelere 20 milyon teklifle başlanabileceğini taraflara iletti. Ozan için tekliflerin EURO 2020 sınrası artması bekleniyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği! Her iki taraf da indirim bekliyor...