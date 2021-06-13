



CESUR YÜREK KJAER

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçın 43. dakikasında fenalaşan ve kalp ritminde bozukluk meydana gelen Christian Eriksen'e sahada ilk müdahaleye yapan isim takım arkadaşı Simon Kjaer oldu. Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Eriksen'in başından tedavisi sırasında bir an olsun ayrılmadı. Kjaer, gözyaşları içinde saha kenarına gelen Eriksen'in eşini de teselli ederek muhteşem bir duruş sergiledi. Kjaer için Danimarka'nın doktoru Philip Lee: "Bir doktor olarak Kjaer'in bu akşam arkadaşının hayatını kurtardığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.