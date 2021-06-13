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    'de korku dolu anlar! lı Eriksen ölümle burun buruna geldi

    'nın yıldız oyuncusu dün takımının ile oynadığı maçın 43. dakikasında fenalaştı ve yere yığıldı. Yapılan müdahaleler sonrası hayata tutundu...

    Sahada panik!

    EURO 2020'de korku dolu anlar... Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen dün takımının Finlandiya ile oynadığı maçın 43. dakikasında fenalaştı ve yere yığıldı.

    Bir süre yerde hareketsiz kalan Eriksen'e ilk müdahaleyi sahada önce takım arkadaşları yaparken ardından sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.



    Yıldız futbolcunun tedavisi sürerken takım arkadaşları büyük bir panik yaşarken, oluşturdukları çember ile takım arkadaşlarının tedavisi sırasında görüntülenmesine engel oldu. Olaydan kısa bir süre sonra ise Erkisen'den güzel haber geldi ve Danimarka Futbol Federasyonu 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu, tetkiklerin devam ettiğini duyurdu.



    Eriksen'in yaşadığı rahatsızlık sonrası ara verilen maç 21.30'da kaldığı yerden yeniden başladı ve Finlandiya mücadeleyi 1-0 kazandı.



        CESUR YÜREK KJAER
        Danimarka'nın         Finlandiya ile oynadığı maçın 43. dakikasında fenalaşan ve kalp ritminde bozukluk meydana gelen Christian Eriksen'e sahada ilk müdahaleye yapan isim takım arkadaşı Simon Kjaer oldu. Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Eriksen'in başından tedavisi sırasında bir an olsun ayrılmadı. Kjaer, gözyaşları içinde saha kenarına gelen Eriksen'in eşini de teselli ederek muhteşem bir duruş sergiledi. Kjaer için Danimarka'nın doktoru Philip Lee: "Bir doktor olarak Kjaer'in bu akşam arkadaşının hayatını kurtardığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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