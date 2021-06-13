EURO 2020'de korku dolu anlar... Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen dün takımının Finlandiya ile oynadığı maçın 43. dakikasında fenalaştı ve yere yığıldı.
Bir süre yerde hareketsiz kalan Eriksen'e ilk müdahaleyi sahada önce takım arkadaşları yaparken ardından sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
Yıldız futbolcunun tedavisi sürerken takım arkadaşları büyük bir panik yaşarken, oluşturdukları çember ile takım arkadaşlarının tedavisi sırasında görüntülenmesine engel oldu. Olaydan kısa bir süre sonra ise Erkisen'den güzel haber geldi ve Danimarka Futbol Federasyonu 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu, tetkiklerin devam ettiğini duyurdu.
Eriksen'in yaşadığı rahatsızlık sonrası ara verilen maç 21.30'da kaldığı yerden yeniden başladı ve Finlandiya mücadeleyi 1-0 kazandı.