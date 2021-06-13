Beşiktaş Chelsea’den Abraham’ı istedi!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Beşiktaş, Chelsea'nin golcüsü Abraham'ı kiralamak istedi. Ancak İngiliz kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.
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Beşiktaş, Lens ve Douglas'ı isteyen takımlardan bonservis talep etmeyecek. Boyd ve Umut Nayir'ın duruma Sergen Yalçın karar verecek.
DOUGLAS&LENS BEDAVA!
Beşiktaş, Lens ve Douglas'ı isteyen takımlardan bonservis talep etmeyecek. Boyd ve Umut Nayir'ın duruma Sergen Yalçın karar verecek.