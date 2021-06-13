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    ’den Abraham’ı istedi!

    Golcü arayışlarını sürdüren 'tan sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Beşiktaş, 'nin golcüsü Abraham'ı kiralamak istedi. Ancak İngiliz kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.

    Beşiktaş Chelsea’den Abraham’ı istedi!
    Golcü arayışlarını sürdüren 'tan sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Beşiktaş, 'nin golcüsü Abraham'ı kiralamak istedi. Ancak İngiliz kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.

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    Beşiktaş, Lens ve Douglas'ı isteyen takımlardan bonservis talep etmeyecek. Boyd ve 'ın duruma karar verecek.
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    Haberler Spor Beşiktaş Chelsea’den Abraham’ı istedi!