Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nü kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.
Kabulde Başkan Erdoğan'a soyadanın yazılı olduğu 1 numaralı Anadolu Efes forması hediye edildi.
Kabulde Başkan Erdoğan'a soyadanın yazılı olduğu 1 numaralı Anadolu Efes forması hediye edildi.