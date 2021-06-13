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    Başkan Erdoğan, şampiyon 'i kabul etti

    Başkan , THY Euroleague'de ve 'nde şampiyon olan 'nü kabul etti. ü'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Başkan şampiyonu kabul etti
    Başkan , THY Euroleague'de ve 'nde şampiyon olan 'nü kabul etti. ü'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , Milletvekili , TBF Başkanı ile Spor Kulübünün Başkanı , Başantrenörü , teknik heyet ve sporcular yer aldı.


    Kabulde Başkan Erdoğan'a soyadanın yazılı olduğu 1 numaralı Anadolu Efes forması hediye edildi.
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