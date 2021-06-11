Yürüyelim arkadaşlar

Ve büyük gün geldi çattı. Milli Takımımız, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Euro 2020'nin açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

13 MAÇTA DA KAZANAMADIK

Türkiye, Gök Mavililer önünde ilk galibiyetini arayacak. İtalya ile daha önce 13 kez karşılaşan Milli Takım 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 8 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.

17 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE OLACAK

TRT 1'den naklen yayınlanacak maça pandemi önlemleri çerçevesinde 17 bin seyirci alınacak. 5 binin üzerinde gurbetçi taraftarın, İtalya karşısında Milliler'i desteklemesi bekleniyor.

DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE

A Grubu'ndaki Türkiye, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar ve en iyi 4 grup 3.'sü son 16'ya kalacak. Turnuva 31 gün sürecek ve 51 maç oynanacak.

TÜRKLER SÜRPRİZ YAPABİLİR

İngiliz Daily Mail gazetesi, Euro 2020'de sürpriz yapabilecek takımları Türkiye, Polonya, Hırvatistan ve Danimarka olarak sıraladı. Milli Takımımız'ı ön plana çıkaran Daily Mail, "Türkiye izlemesi en keyifli takımlardan biri olacak" dedi. Bu arada İtalya'nın hocası Mancini de "Umarım finalde Türkiye ile yine karşılaşırız" ifadesini kullandı.

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Millilerimiz, İtalya maçının son taktik provasını karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi. İdman 1 saat 15 dakika sürdü.

İLK GALİBİYET GURUR VERİR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. EURO 2020'nin açılış karşılaşmasına doğru iddialı mesajlar veren Güneş, "İyi futbol oynamak istiyoruz. Grubumuz zor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri İtalya'yla başlayacağız. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olur. İnşallah finali İtalya'yla oynarız. Bu bir hayal, bir beklenti. Ama önce ilk maçımızı düşünüyoruz" dedi. Güneş şöyle devam etti: "EURO 2020'de iz bırakmak istiyoruz. Bu bir açılış maçı. Dünya futbolunun, futbolseverlerin ilgiyle seyredebileceği bir müsabaka olacak. Sportif başarıyı kovalarken centilmenliği unutmayacağız. İlk ve son maç önemlidir, unutulmaz." Bu arada Şenol Güneş'in, basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılmasına oldukça sinirlendiği de öğrenildi.

BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ...

Basın toplantısı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, "Bir takım düşünün ki kaybettiği zaman bile ayakta duruyor ve tekrar kazanıyor. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi. Güneş, EURO 2020'nin Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu da dile getirdi.