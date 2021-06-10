EURO 2020 grupları nasıl? Türkiye'nin katıldığı EURO 2020 fikstür ve maç programı!

EURO 2020 fikstür! EURO 2020 grupları nasıl? Avrupa'da futbol heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği EURO 2020 grupları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak.
EURO 2020 GRUPLAR
A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya
E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan
EURO 2020 TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
11 Haziran Cuma (22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)