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    • 11.06.2021 02:23
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    • 11.06.2021 02:23
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    nasıl? Türkiye'nin katıldığı ve maç programı!

    nasıl? ve maç programı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin de katılacağı EURO 2020'de heyecan başlıyor. Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşte, EURO 2020 grupları ve maç programı!

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    EURO 2020 grupları nasıl? Türkiye'nin katıldığı EURO 2020 fikstür ve maç programı!

    EURO 2020 fikstür! EURO 2020 grupları nasıl? Avrupa'da futbol heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği EURO 2020 grupları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak.

    EURO 2020 GRUPLAR

    A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

    B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

    C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

    D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya

    E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

    F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

    EURO 2020 TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

    11 Haziran Cuma (22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

    12 Haziran Cumartesi (16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

    16 Haziran Çarşamba (19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

    16 Haziran Çarşamba (22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

    20 Haziran Pazar (19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
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