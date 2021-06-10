Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı nerede?

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı nerede? EURO 2020'de oynanacak Türkiye ile İtalya maçının başlama saati futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele nefes kesecek. Millilerimiz dev maç öncesi son hazırlığını yaptı. Peki; EURO 2020'de oynanacak Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
İtalya Türkiye maçı 11 Haziran Cuma saat 22.00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
5. KEZ FİNALLERDEYİZ
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.