Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı nerede?

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA!

EURO 2020'de heyecan başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takımı'mızda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyona ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun açılış maçını oynamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Futbol emekçilerine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Her zaman umutlu olmak için direnç gösterdiler.

İtalya ile başlayacağız. Her takımın özellikleri var. Takımımızın kendisini göstereceğini düşünüyorum. İlk kez açılış maçını oynayacağız. Avrupa Şampiyonası tecrübesi olan oyuncularımız var ama çoğu oyuncumuz ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor. Galatasaray'da çalıştı. Önemli bir hoca. Favori olarak gelmedik ama favorilerden biri olmak hayalimiz. Önceliğimiz gruptan çıkmak, umarım ki finalde İtalya ile oynarız. 2002'de Brezilya ile başlamış, yarı finalde karşılaşmıştık.