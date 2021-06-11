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    İngiliz stoper için bastırıyor: Şimdi sıra Caulker'da

    Transferin hızlı takımı ; Peres, Gervinho ve Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi. Bordo-Mavililer, ile sözleşmesi biten için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi. 'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun Trabzonspor'a daha sıcak baktığı belirtiliyor.

    Şimdi sıra Caulker'da

    Transferin hızlı takımı ; Peres, Gervinho ve Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi. Bordo-Mavililer, ile sözleşmesi biten için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi. 'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun Trabzonspor'a daha sıcak baktığı belirtiliyor. "Mevcut oyuncularımızla aynı kalitede üst düzey rekabet yaratacak bir oyuncu istiyorum" diyen teknik patron yöneticilerle yaptığı görüşmede Caulker'ın mutlaka kadroya katılmasını talep etti.

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    Haberler Spor Trabzonspor İngiliz stoper için bastırıyor: Şimdi sıra Caulker'da