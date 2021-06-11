Transferin hızlı takımı Trabzonspor; Peres, Gervinho ve Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi. Bordo-Mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun Trabzonspor'a daha sıcak baktığı belirtiliyor. "Mevcut oyuncularımızla aynı kalitede üst düzey rekabet yaratacak bir oyuncu istiyorum" diyen teknik patron Abdullah Avcı yöneticilerle yaptığı görüşmede Caulker'ın mutlaka kadroya katılmasını talep etti.