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    • 11.06.2021 18:40
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    • 11.06.2021 19:03
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    Son dakika: ve transferini KAP'a bildirdi

    Son dakika transfer haberleri... , geçtiğimiz sezon forması giyen ve Kasımpaşa forması giyen Aytraç Kara'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

    takvim.com.tr
    Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

    Galatasaray beklenen transferleri duyurdu.

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü ve Kasımpaşa forması giyen Aytraç Kara'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

    3 YIL BOYUNCA TOPLAM 16 MİLYON 500 BİN TL ÖDENECEK
    Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
    2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
    2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
    2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        "ÇOK MUTLUYUM"
        Alpaslan Öztürk, yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum!" ifadelerini kullandı.

        "EVİNE HOŞ GELDİN"
        Galatasaray Aytaç Kara transferini de "Evine hoş geldin Aytaç Kara!" ifadeleriyle duyurdu.

        Galatasaray'dan Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

        Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.

        Kara, yaptığı açıklamada "Burada olmak, benim en büyük hayalimdi" ifadelerine yer verildi.
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