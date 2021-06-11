Galatasaray beklenen transferleri duyurdu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü ve Kasımpaşa forması giyen Aytraç Kara'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
3 YIL BOYUNCA TOPLAM 16 MİLYON 500 BİN TL ÖDENECEK
Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."