"ÇOK MUTLUYUM"

Alpaslan Öztürk, yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum!" ifadelerini kullandı.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Galatasaray Aytaç Kara transferini de "Evine hoş geldin Aytaç Kara!" ifadeleriyle duyurdu.

Galatasaray'dan Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.