İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Türkiye maçı şifresiz mi? EURO 2020 heyecanı başlıyor ve Türkiye gruptaki ilk maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımımızın gruptaki ilk maçı ev sahibi ekiplerden İtalya olacak. Peki; İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Türkiye maçı şifresiz mi?
İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 22:00'de başlayacak dev mücadele TRT 1 canlı ve TRT 4K üzerinden izlenebilecek.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Burak
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.