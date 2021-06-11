Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı tarihi!

Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İlk maçı İtalya'ya kaybeden Türkiye, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Merak edilen konulardan birisi ise Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oldu? İşte gruptaki ikinci maçımızda karşılaşacağımız Galler'le ilgili merak edilen bilgiler!