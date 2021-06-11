Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı tarihi!

Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İlk maçı İtalya'ya kaybeden Türkiye, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Merak edilen konulardan birisi ise Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oldu? İşte gruptaki ikinci maçımızda karşılaşacağımız Galler'le ilgili merak edilen bilgiler!
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TSİ 19.00'daki müsabaka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)