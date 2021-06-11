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    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran günü Florya Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz yönetiminde hazırlıklarına başlayacak" denildi.

    Cimbom pazartesi Selçuk'a emanet!

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran günü Florya Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak" denildi.

    2 TRANSFER BUGÜN KAP'TA
    G.Saray     ön anlaşma yaptığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü bugün resmen duyuracak. İki futbolcuyla sözleşme imzalandığı gün içinde KAP'a bildirilecek.

    KEREM'E İZİN YOK!
    Geçen sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'a seçilmesinin ardından Marsilya'nın radarına girdi. Fransız kulübünün 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı genç yıldızın turnuvada fiyatını artırma ihtimali nedeniyle şu anda transferine izin verilmeyecek.

        EN GÜZEL RENK BORDO-MAVİ
        Yeni transfer Hamsik'ten taraftarlara mesaj var. Slovak yıldız, "Yakında görüşmek üzere. Bordo-Mavi en güzel renkler" ifadesini kullandı.

        SOL BEKE ALFONSO ESPINO
        Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia geldi. İspanyol basını, Bordo-Mavililer'in Cadiz formasını giyen Alfonso Espino ile ilgilendiğini yazdı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcu geçen sezon La Liga'da 32 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Daha önce ülkesinde Nacional formasını giyen Espino 2019'dan bu yana Cadiz'de görev yapıyor.

        KARAGÜMRÜK PESİC'İ ALDI
        Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp forvet oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Aleksandar Pesic, son olarak Maccabi Tel Aviv takımında forma giymişti.

            BURSA'DA GÖREV DAĞILIMI
            Bursaspor'da Başkan Hayrettin Gülgüler'in yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Yönetime liderlik eden Emin Adanur 2. Başkan ve futbol şube sorumlusu olarak belirlendi.

            FATİH AKTAY BANDIRMA'DA
            TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fatih Aktay'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Bordo-Beyazlılar daha önce de 4 futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.

            TÖRE TATİL SONRASI İMZALAYACAK
            Beşiktaş yönetimi Gökhan Töre için opsiyon hakkını 1 yıl uzatma kararı almıştı. Gökhan Töre, tatil sonrası 1 yıl daha uzatılacak sözleşmeye imza atacak.

                DIEGO COSTA'DAN İNDİRİM İSTENDİ
                Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa'dan indirim istendiği iddia edildi. Costa 3.5 milyon Euro yıllık ücret ve 2 milyon imza parası istemişti.

                SERGEN YALÇIN'DA MUTLU SON YAKIN
                Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında olacağı öğrenildi.

                LEİCESTER'IN İNADI İNAT
                Rachid Ghezzal için Leicester City kulübü ile bir görüşme daha yapıldığı öğrenildi. Ghezzal'in bonservisinde indirim sağlanamadığı bildirildi. Kiralama seçeneğinde de Beşiktaş'ın önüne maliyetli bir tablo ortaya çıktı.

                    DJOKOVİC YARI FİNALDE
                    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Novak Djokovic yarı finale yükseldi. Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yendi.

                    SİMON MALATYALI OLDU!
                    Anadolu Efes'in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi. Simon, "Resmi bir Malatyalı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

                    KOCAELİ'DE 2 İMZA
                    TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, anlaşmaya vardığı Samsunlu İlyas Kubilay Yavuz ve Eskişehirli Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı.

                        SZALAİ İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR!
                        Fener yönetimi Szalai'yi 1 yıl daha oynatıp önümüzdeki sezon astronomik bir fiyata satmayı hedefliyor. Ancak EURO 2020 sonrası işler farklı bir boyut kazanabilir. Aynı şey Ozan için de geçerli.

                        GENK'TEN SAMATTA İÇİN PARA+TAKAS ÖNERİSİ
                        Samatta'ya eski kulübü Genk talip olurken, Fenerbahçe'ye Ankaragücü'nde kiralık oynayan Paintsil ile bir miktar para teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetiminin takasa yanaşmadığı bildirildi. Görüşmeler sürüyor.

                        KİRALIKLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
                        Michael Frey'i Belçika takımları, Miha Zajc'ı Genoa, Mathias Zanka'yı Kopenhag bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor. Zorya'da iyi bir sezon geçiren Allahyar'ın satın alma opsiyonunun Ukrayna kulübü tarafından kullanılması bekleniyor.

                            GUSTAVO İNDİRİMİ KABUL ETMİYOR!
                            Fenerbahçe'de en lüksek ücreti alan isim olan Luiz Gustavo, yönetimin indirim talebini kabul etmedi. Geçen sezon belli bir miktar indirimi kabul eden Brezilyalı ön libero, ikinci kez gelen bu teklifi geri çevirdi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Jose Sosa'nın indirimi kabul ettiği ifade ediliyor. Bu da kalma şansını yükseltiyor.
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                            Haberler Spor Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)