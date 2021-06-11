Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran günü Florya Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak" denildi.
2 TRANSFER BUGÜN KAP'TA
G.Saray ön anlaşma yaptığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü bugün resmen duyuracak. İki futbolcuyla sözleşme imzalandığı gün içinde KAP'a bildirilecek.
KEREM'E İZİN YOK!
Geçen sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'a seçilmesinin ardından Marsilya'nın radarına girdi. Fransız kulübünün 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı genç yıldızın turnuvada fiyatını artırma ihtimali nedeniyle şu anda transferine izin verilmeyecek.