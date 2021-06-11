Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GUSTAVO İNDİRİMİ KABUL ETMİYOR!

Fenerbahçe'de en lüksek ücreti alan isim olan Luiz Gustavo, yönetimin indirim talebini kabul etmedi. Geçen sezon belli bir miktar indirimi kabul eden Brezilyalı ön libero, ikinci kez gelen bu teklifi geri çevirdi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Jose Sosa'nın indirimi kabul ettiği ifade ediliyor. Bu da kalma şansını yükseltiyor.