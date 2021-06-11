Bir Koç klasiği

Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi bir çok belirsizliğe de çözüm olmadı.

ZAMAN FENER'İN ALEYHİNE

F.Bahçe'nin hoca adaylarından Benitez'i Everton, Fonseca'yı ise Tottenham kapmak üzere. Hoca işinde büyük oynansa da daralan zaman yeni hocanın da planlama yapmasına engel olacak.

YENİ HOCA NASIL PLANLAMA YAPSIN

Takımda gidecek ve kalacak oyuncular da belli değil. Birçok kiralık oyuncunun talibi çıkması şans olsa da Sarı-Lacivertli yönetim ne hoca ne de kadro planlaması yapabilmiş değil.

TARAFTAR ADETA ÇILGINA DÖNDÜ

Haziran ayının ortasına gelinmek üzere olduğu şu günlerde yeni sezonun ne zaman açılacağı ve nerede kamp yapılacağı da belirsiz. Taraftar ise sanal alemde adeta çılgına dönmüş durumda.

BENİTEZ&FONSECA GİTTİ GİDİYOR!

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği iki isimden birisi olan Portekizli Paulo Fonseca, Tottenham ile dirsek temasında. İspanyol teknik adam Rafael Benitez ise Everton ile neredeyse imza aşamasına geldi. Olumlu yanıt veren Marco Silva ise bekletiliyor.