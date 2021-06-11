Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hizlandırdı. Valentin Rosier'i takımda tutmak için Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Fransız sağ bekin alternatifini de belirlediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u gündemine aldığı öğrenildi.

AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Jonas Svensson'un transferi için yönetici Erdal Torunoğulları'nın bizzat devreye girdiği ifade edildi. 23 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Svensson'un piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon Euro civarında. Norveçli sağ bek, geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla toplam 24 resmi maça çıkarken, 4 asistlik katkı yaptı.





