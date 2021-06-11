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    , Rosier'in alternatifini belirledi: yedekte bekleyecek

    Önümüzdeki sezon 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hizlandırdı. 'i takımda tutmak için 'la görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Fransız sağ bekin alternatifini de belirlediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 'da forma giyen li sağ bek 'u gündemine aldığı öğrenildi.

    Stepnede Svensson var

    Önümüzdeki sezon 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hizlandırdı. 'i takımda tutmak için 'la görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Fransız sağ bekin alternatifini de belirlediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 'da forma giyen li sağ bek 'u gündemine aldığı öğrenildi.

    AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Jonas Svensson'un transferi için yönetici 'nın bizzat devreye girdiği ifade edildi. 23 kez 'nda forma giyen Svensson'un piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon Euro civarında. Norveçli sağ bek, geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla toplam 24 resmi maça çıkarken, 4 asistlik katkı yaptı.



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