Bilindiği üzere koronavirüs salgınından ötürü bir yıl ertelenen EURO 2020'de heyecan başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin kesin zafer parolasıyla mücadele edeceği karşılaşmaya dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE İTALYA MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran Cuma günü yarın saat 22.00'de Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçla başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İşte maça dair tüm bilgiler ve takım kadrosu;
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE
Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.