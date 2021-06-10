Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2021 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2021 14:51
    ABONE OL

    'da Florya 'a emanet

    ile henüz sözleşme yenilemeyen , yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü yönetiminde başlayacak. Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada, "hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak." denildi.

    Galatasaray'da Florya Selçuk İnan'a emanet

    Teknik direktör 'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadığı için yeni başkan seçilene kadar hocasız kalan 'da idmanlar yönetiminde gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

    İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
    "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı'nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrolleri yapılacak.

    Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

    Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
    Haberler Spor Galatasaray'da Florya Selçuk İnan'a emanet