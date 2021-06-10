19 Haziran'da yapılacak Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Yiğit Şardan, özel açıklamalarda bulundu. Seçim ile ilgili görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçim tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkanları daha büyük zorlukların bekliyor olması.
Çünkü Galatasaray iyiye değil kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de başkanları önemli engeller ve problemler bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aşması gerekiyor" diye konuştu.
"ISIRAN, RAKİBİN BİR OYUNCUSUNA İKİ KİŞİ BASAN BİR GALATASARAY GÖNLÜMDEN GEÇİYOR"
Hayalindeki Galatasaray'ın futbol anlayışını açıklayan Şardan, yüksek enerjili bir takım istediğini söyleyerek, "Benim arzu ettiğim ve gönlümden geçen Galatasaray, ısıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan, muazzam bir enerji ile oynadığımız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını oynarken gördüğümde bizim oynayamadığımızı fark ediyorum.
Dolayısıyla belki takımın kurgusunu biraz daha gençleştirmek, biraz daha enerji ile oynayan, hırsla oynayan bir takım haline getirmemiz gerek. Bu benim şahsi görüşüm. Biz, bunun kararına teknik direktörümüzle ve futbol şubesindeki arkadaşlarımızla karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.