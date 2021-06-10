19 Haziran'da yapılacak Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Yiğit Şardan, özel açıklamalarda bulundu. Seçim ile ilgili görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçim tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkanları daha büyük zorlukların bekliyor olması.











Çünkü Galatasaray iyiye değil kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de başkanları önemli engeller ve problemler bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aşması gerekiyor" diye konuştu.