Transfer dönemi uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF, transfer dönemini uzattı. 2021- 2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.
GÜRSEL İMZAYI ATTI
TFF 1. Lig'de iddialı olmak isteyen Bandırmaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Yapılan genel kurul ile güven tazeleyen Başkan Onur Göçmez, Mustafa Gürsel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
NADAL YARI FİNALDE
Fransa Açık'ta çeyrek finalde Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti. İspanyol raket bu sonuçla yarı finale yükseldi.