Transfer dönemi uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SOL BEKE YERLİ ADAY: UMUT MERAŞ

Trabzonspor Yönetimi solbek transferi için önemli mesafe kat ettiği Birger Meling ve Saracchi görüşmelerini de yabancı kuralındaki belirsizlik nedeniyle beklemeye aldı. Bu bölge için yerli bir takviye yapmayı düşünen Bordo-Mavili yöneticiler Umut için La Havre kulübü ile temasa geçti. Fransız kulübü 4 milyon Euro istiyor. Yönetim ise bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.