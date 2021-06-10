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    Transfer dönemi uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    TFF, transfer dönemini uzattı. 2021- 2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran’da başlatılıp, 8 Eylül’de tamamlanmasına karar verildi.

    Transfer dönemi uzadı

    TFF, transfer dönemini uzattı. 2021- 2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.

    GÜRSEL İMZAYI ATTI
    TFF 1. Lig'de iddialı olmak isteyen Bandırmaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Yapılan genel kurul ile güven tazeleyen Başkan Onur Göçmez, Mustafa Gürsel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    NADAL YARI FİNALDE
    Fransa Açık'ta çeyrek finalde Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti. İspanyol raket bu sonuçla yarı finale yükseldi.

        BİZE HER YER TRABZON!
        Trabzonspor'un eski Slovak stoperi Jan Durica, Marek Hamsik'in Trabzonspor'a transferi sonrası sosyal medya hesabından "Tebrikler. İyi şanslar Hamso. Bize her yer Trabzon" yazılı bir mesaj paylaştı...

        KADRO DERİNLİĞİ ŞART
        Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferden sorumlu isimler Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile görüştü. Takımda kadro derinliği için rotasyon yapacak transferler de istedi.

        SOL BEKE YERLİ ADAY: UMUT MERAŞ
        Trabzonspor Yönetimi solbek transferi için önemli mesafe kat ettiği Birger Meling ve Saracchi görüşmelerini de yabancı kuralındaki belirsizlik nedeniyle beklemeye aldı. Bu bölge için yerli bir takviye yapmayı düşünen Bordo-Mavili yöneticiler Umut için La Havre kulübü ile temasa geçti. Fransız kulübü 4 milyon Euro istiyor. Yönetim ise bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.

            GUSTAVO'DA GERİ DÖNÜŞ YOK!
            Yönetim, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasına karşın Luiz Gustavo ile ilgili kararını değiştirmedi. Başkan Ali Koç yeni sezonda 3.5 milyon Euro maaş ödenecek olan Brezilyalı yıldızın kesin olarak gönderilmesini istiyor. Luiz Gustavo'nun menajeriyle görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.

            ZANKA'YA 3 TAKIMDAN TEKLİF VAR
            Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Zanka'ya Kopenhag, Preston ve Birmingham'ın talip olduğu öğrenildi. Yönetim en iyi teklif için, Euro 2020 sonrasını bekleme kararı aldı.

            ABOUBAKAR'A BÜYÜK TEPKİ!
            Beşiktaş taraftarları Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile anlaşan Aboubakar'a büyük tepki gösterdiler. Twitter'dan yıldız futbolcuyu takip etmeyi bırakan Siyah-Beyazlılar'ın sayısının 5 bini geçtiği ifade edildi. Aboubakar'a sosyal medya hesaplarından tepki gösteren Beşiktaş taraftarları Kamerunlu oyuncunun ligin son haftalarında sakatlığı öne sürerek oynamamasına da atıfta bulundular. Aboubakar'a sezon ortasında "Seneye aynı takımda buluşacağız" diyen Talisca'nın da Al Nassr ile anlaşması kafaları hayli karıştırdı.

                STOPERE MEDHİ BENATİA
                Devler Ligi için tecrübeli bir savunmacı daha almak isteyen Beşiktaş'a, Medhi Benatia önerildi. Kariyerini Katar'da sürdüren Faslı yıldızın bonservis sorunu yok.

                YALÇIN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA
                Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın görüşmelerinde 3. raunt hafta sonu gerçekleşecek. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler olumlu geçerken, Yalçın'ın 1 Temmuz'da takımın başında olacağı ifade edildi.

                GEDSON İÇİN BENFİCA'DAN YEŞİL IŞIK!
                Beşiktaş Galatasaray'la kiralık gözleşmesi biten Gedson Fernandes için pusuda beklerken Benfica'dan Siyah-Beyazlılar'a olumlu haberler geldi. Benfica Gedson'u bir kulübe satamadıkları taktirde yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için Beşiktaş'a kiralayabileceklerini açıkladılar.

                    ŞENER ÖZBAYRAKLI BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI
                    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladı. Turuncu-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Şener ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Şener Özbayraklı, Galatasaray'da geçen sezon 12 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynadı.

                    ERKAM REŞMEN'İN YENİ ADRESİ BOLUSPOR
                    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor, Samsunspor'dan ayrılan Erman Reşmen için Karadeniz ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.

                    ONYEKURU İÇİN SÜRE DOLUYOR!
                    Üst üste üç sezon kiralanan Henry Onyekuru, Galatasaray'a temelli veda ediyor. Sarı- Kırmızılı kulüp, Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde yazan 11 Haziran'a kadar geçerli satın alma opsiyonunu kullanmadı. Onyekuru için Monaco'ya 4.3 milyon Euro ödemekten vazgeçen Galatasaray transferde önceliği farklı oyunculara verdi.

                        MORENO'DAN YEŞİL IŞIK!
                        Galatasaray'ın sol bek transferi için düşündüğü Alex Moreno'dan Sarı-Kırmızılı kulübe olumlu haberler var. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeyi düşündüklerini açıkladı. G.Saray ile Real Betis arasındaki kiralık görüşmeleri ise sürüyor.

                        BARCELONA'DAN ÇAĞLAR ATAĞI
                        EURO 2020'de Milli Takımımız'ın en önemli silahlarından Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanya'da yayın yapan Mundo Deportivo, stoper arayan Barcelona'nın genç yıldızı istediğini ve Leicester ile pazarlıkların kısa sürede başlayabileceğini yazdı.

                        SULTANAHMET'TE NAMAZ TADINA DOYULMAZ
                        CHelsea'nin Gine asıllı Fransız yıldızı N'Golo Kante, Türk dişçi Gökhan Çağrıcı ile tanıştı. Ev köftesi, sütlaç ve çaya bayıldı. En büyük hayalini açıkladı: Sultanahmet Camii'nde bir kez daha sabah namazı kılmak...
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                        Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
                        Haberler Spor Transfer dönemi uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)