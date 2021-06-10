"Futboldaki bayrak taşıyıcılarımız olan millilerimizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, futbolda ve birçok spor dalında milli takımlarımızın yolculuklarında onlarla beraberiz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla kalbimizin bir ve millilerimizin yanında olduğunu hatırlatıyor, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımıza başarılar diliyoruz."