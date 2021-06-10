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    Fener'den dev harekat

    Teknik adam arayışlarını 4 koldan sürdüren ’de gündem çok sıcak. ’i 16 Haziran’da ’a davet eden Sarı-Lacivertliler, alternatif isimlerle temaslara devam ediyor. Ön plana çıkan hocalar ise , , ve .

    Fener'den dev harekat

    Teknik adam arayışlarını 4 koldan sürdüren 'de gündem çok sıcak. 'i 16 Haziran'da 'a davet eden Sarı-Lacivertliler, alternatif isimlerle temaslara devam ediyor. Ön plana çıkan hocalar ise , , ve .

    YARDIMCISINDAN FLAŞ HAMLE
    F.Bahçe'nin     istediği için 'ın da devrede olduğu belirtildi. Fonseca'nın yardımcısı 'in eşi ve kızları için İstanbul'da binicilik kulübü baktığı öğrenildi.

    İSTANBUL'A BEKLENİYOR
    Fonseca'da     ısrarcı olan Fenerbahçe'de hoca adaylarından Benitez ise 16 Haziran'da yönetimle görüşmek için İstanbul'a gelecek. Kaderi bu görüşmede netleşecek.

    LİSTEYE DA EKLENDİ
    Portekizli     hocalara yönelen Fener, Fonseca ve Villas Boas'tan sonra bir başka li Marcao Silva'yı da listesine ekledi. Yönetim Villas Boas ve Silva ile de temas halinde.

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