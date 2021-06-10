Fener'den dev harekat

Teknik adam arayışlarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Rafa Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a davet eden Sarı-Lacivertliler, alternatif isimlerle temaslara devam ediyor. Ön plana çıkan hocalar ise Paulo Fonseca, Rafael Benitez, Marcao Silva ve Villas Boas.

YARDIMCISINDAN FLAŞ HAMLE

F.Bahçe'nin istediği Fonseca için Tottenham'ın da devrede olduğu belirtildi. Fonseca'nın yardımcısı Nuno Gomes'in eşi ve kızları için İstanbul'da binicilik kulübü baktığı öğrenildi.

BENİTEZ İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fonseca'da ısrarcı olan Fenerbahçe'de hoca adaylarından Benitez ise 16 Haziran'da yönetimle görüşmek için İstanbul'a gelecek. Kaderi bu görüşmede netleşecek.

LİSTEYE SİLVA DA EKLENDİ

Portekizli hocalara yönelen Fener, Fonseca ve Villas Boas'tan sonra bir başka Portekizli Marcao Silva'yı da listesine ekledi. Yönetim Villas Boas ve Silva ile de temas halinde.