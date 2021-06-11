593'ÜNCÜ SINAV

A Milli Takım, İtalya karşılaşmasıyla 593'üncü defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Milliler bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Türkiye, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.