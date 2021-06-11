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    • Spor
    • 11.06.2021 08:31
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    • 11.06.2021 08:31
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    , ? EURO 2020 maçı hangi kanalda?

    A Milli Takım ile arasında oynanacak olan karşılaşmaya dair detayları öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin kesin zafer parolasıyla mücadele edeceği karşılaşmaya dair bilgiler araştırılıyor. Peki, , ? EURO 2020 Türkiye İtalya hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Futbol Takımı ile İtalya EURO 2020'de A Grubu'nda ile mücadele edecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesi futbolseverler maçın ne zaman olduğunu, başlayacağı saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvada heyecan dorukta olacak. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye İtalya saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran Cuma günü yarın saat 22.00'de Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçla başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair tüm bilgiler ve takım kadrosu;

    Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE

    Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.

        11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

        TÜRKİYE - İTALYA A MİLLİ MAÇLARI

        A Milli Takım, İtalya ile bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel maç olmak üzere toplam 13 defa karşılaştı. İtalya önünde henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, rakibiyle 4 defa berabere kaldı ve 9 kez mağlup oldu. Milliler İtalya'ya karşı 8 gol kaydederken, kalesinde 23 gol gördü.

        593'ÜNCÜ SINAV

        A Milli Takım, İtalya karşılaşmasıyla 593'üncü defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Milliler bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Türkiye, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

            MİLLİ TAKIMIN KADROSU

            Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:

            KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

            DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

            ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

            FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman

            EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

            11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

            12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

            16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

            16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

            20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

            20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
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            Haberler Spor Milli maç ne zaman, Türkiye İtalya saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?