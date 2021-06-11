A Milli Futbol Takımı ile İtalya EURO 2020'de A Grubu'nda ile mücadele edecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesi futbolseverler maçın ne zaman olduğunu, başlayacağı saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvada heyecan dorukta olacak. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye İtalya saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İtalya hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran Cuma günü yarın saat 22.00'de Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçla başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İşte maça dair tüm bilgiler ve takım kadrosu;
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE
Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.