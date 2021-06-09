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    • 09.06.2021 21:56
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    • 09.06.2021 21:57
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    Son dakika: TFF duyurdu! Yaz ve kış transfer dönemi birer hafta uzatıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer döneminin birer hafta uzatıldığını duyurdu.

    TFF transfer döneminin bitiş tarihini uzattı!

    Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer döneminin birer hafta uzatıldığını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle;

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

    Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

    1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

    2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

    3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

    4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

    5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır

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    Haberler Spor Son dakika: TFF duyurdu! Yaz ve kış transfer dönemi birer hafta uzatıldı