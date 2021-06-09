Yunan spor medyası Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'ı bir kez daha manşetlerine taşıdı. Haberde Fransız kulübü Lyon'un Yunan oyuncu için 2. kez Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını ve Pelkas için 7.5 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.
Sarı-Lacivertli kulübün bu teklife henüz cevap vermediği ancak daha önce Yunan oyuncu için 10 milyon Euro talep edildiği de haberin ayrıntılarında yer aldı. Dimitrios Pelkas, başka bir takıma transfer olması durumunda PAOK, yapılan sözleşme gereği bu satıştan yüzde 20 pay alacak.
RANOCCHIA INTER İLE ANLAŞTI
Önceki gün İtalyan basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve teklif yaptığı yazılan savunma oyuncusu Andrea Ranocchia, kulübü Inter ile anlaşma sağlayarak sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı. 33 yaşında 1.95 boyundaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter ile 8 Serie A maçında görev yapmıştı.
MESUT ÖZİL SIKI ÇALIŞIYOR
Fiziksel açıdan eksikleri olan Mesut Özil, hem tatil hem de antrenman yapıyor. Yıldız oyuncu hazırlık kampına en hazır şekilde katılmak istiyor.
TİSSERAND'A KOLAYLIK SAĞLANACAK
F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği Tisserand'a Stuttgart, Frankfurt ve Union Berlin talip. Hem kiralama hem de satışta Kongolu stopere kolaylık sağlayacak.
Sarı-Lacivertli kulübün bu teklife henüz cevap vermediği ancak daha önce Yunan oyuncu için 10 milyon Euro talep edildiği de haberin ayrıntılarında yer aldı. Dimitrios Pelkas, başka bir takıma transfer olması durumunda PAOK, yapılan sözleşme gereği bu satıştan yüzde 20 pay alacak.
RANOCCHIA INTER İLE ANLAŞTI
Önceki gün İtalyan basınında Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve teklif yaptığı yazılan savunma oyuncusu Andrea Ranocchia, kulübü Inter ile anlaşma sağlayarak sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı. 33 yaşında 1.95 boyundaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter ile 8 Serie A maçında görev yapmıştı.
MESUT ÖZİL SIKI ÇALIŞIYOR
Fiziksel açıdan eksikleri olan Mesut Özil, hem tatil hem de antrenman yapıyor. Yıldız oyuncu hazırlık kampına en hazır şekilde katılmak istiyor.
TİSSERAND'A KOLAYLIK SAĞLANACAK
F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği Tisserand'a Stuttgart, Frankfurt ve Union Berlin talip. Hem kiralama hem de satışta Kongolu stopere kolaylık sağlayacak.