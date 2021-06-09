Atletico Madrid, Berke Özer için geliyor

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    , Berke Özer için geliyor

    şampiyonu 'in yetkililerinin Berke Özer’in transferi için İstanbul’a geleceği ve teklifi artıracağı bildirildi. İşte merak edilen detaylar...

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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında "Bir oyuncumuza 6 milyon Euro'luk teklif var" demiş ve bu oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı.

    Teklifi yapan 'in önümüzdeki hafta İstanbul'a heyet yollacağı iddia edildi.

    Teklifin arttırılması durumunda Berke'nin İspanya Ligi şampiyonu 'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

    'nin ile 1 yıl daha anlaşması bulunuyor.
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