Atletico Madrid, Berke Özer için geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında "Bir oyuncumuza 6 milyon Euro'luk teklif var" demiş ve bu oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı.
Teklifi yapan Atletico Madrid'in önümüzdeki hafta İstanbul'a heyet yollacağı iddia edildi.
Teklifin arttırılması durumunda Berke'nin İspanya Ligi şampiyonu Atletico'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin UEFA ile 1 yıl daha Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor.
Teklifi yapan Atletico Madrid'in önümüzdeki hafta İstanbul'a heyet yollacağı iddia edildi.
Teklifin arttırılması durumunda Berke'nin İspanya Ligi şampiyonu Atletico'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin UEFA ile 1 yıl daha Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor.