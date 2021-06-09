Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalmayacağını açıklayan milli futbolcu Kenan Karaman, ay-yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Almanya kampında konuştu.
Karaman, "Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var" dedi. Karaman, transfer ile ilgili soruya "Transfer görüşmesi yapmadım. Tamamen Milli Takım'a odaklandım. Bu tarz şeyleri şu an düşünmek istemiyorum. Bulunduğumuz yer çok kıymetli" cevabını verdi. Karaman, santrfor mevkinde kendisini daha iyi hissettiğini de söyledi.
Kenan, "Klasik bir kanat oyuncusu değilim. Santrforda daha iyi hissediyorum" dedi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ!
Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak 2 bölümde gerçekleşti. Çift kalede İtalya maçının taktiği uygulanrdı. Ay Yıldızlı oyuncuların hırsı görülmeye değerdi.
1.5 YILDIR BU MAÇI BEKLİYORUM
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, cuma günü oynayacğamız İtalya maçıyla ilgili konuştu. Cengiz, "Roma Stadı'nda İtalya ile açılış maçının olması heyecan verici. 1,5 yıldır bu maçın oynanmasını bekliyorum, çok heyecanlıyım. Bu maçın benim için yeri apayrı olacak" ifadelerini kullandı.
Karaman, "Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var" dedi. Karaman, transfer ile ilgili soruya "Transfer görüşmesi yapmadım. Tamamen Milli Takım'a odaklandım. Bu tarz şeyleri şu an düşünmek istemiyorum. Bulunduğumuz yer çok kıymetli" cevabını verdi. Karaman, santrfor mevkinde kendisini daha iyi hissettiğini de söyledi.
Kenan, "Klasik bir kanat oyuncusu değilim. Santrforda daha iyi hissediyorum" dedi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ!
Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak 2 bölümde gerçekleşti. Çift kalede İtalya maçının taktiği uygulanrdı. Ay Yıldızlı oyuncuların hırsı görülmeye değerdi.
1.5 YILDIR BU MAÇI BEKLİYORUM
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, cuma günü oynayacğamız İtalya maçıyla ilgili konuştu. Cengiz, "Roma Stadı'nda İtalya ile açılış maçının olması heyecan verici. 1,5 yıldır bu maçın oynanmasını bekliyorum, çok heyecanlıyım. Bu maçın benim için yeri apayrı olacak" ifadelerini kullandı.