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    : Aklımda sadece İtalya var

    Ne menajeri ne de herhangi bir kulüple transferi konuşmadığını söyleyen , “İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Bulunduğum yer çok kıymetli” diye konuştu.

    Aklımda sadece İtalya var
    Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalmayacağını açıklayan milli futbolcu , ay-yıldızlıların hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kampında konuştu.

    Karaman, "Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var" dedi. Karaman, transfer ile ilgili soruya "Transfer görüşmesi yapmadım. Tamamen 'a odaklandım. Bu tarz şeyleri şu an düşünmek istemiyorum. Bulunduğumuz yer çok kıymetli" cevabını verdi. Karaman, mevkinde kendisini daha iyi hissettiğini de söyledi.

    Kenan, "Klasik bir kanat oyuncusu değilim. Santrforda daha iyi hissediyorum" dedi.

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ!
    Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak 2 bölümde gerçekleşti. Çift kalede İtalya maçının taktiği uygulanrdı. Ay Yıldızlı oyuncuların hırsı görülmeye değerdi.



    1.5 YILDIR BU MAÇI BEKLİYORUM
    A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden , cuma günü oynayacğamız İtalya maçıyla ilgili konuştu. Cengiz, "Roma Stadı'nda İtalya ile açılış maçının olması heyecan verici. 1,5 yıldır bu maçın oynanmasını bekliyorum, çok heyecanlıyım. Bu maçın benim için yeri apayrı olacak" ifadelerini kullandı.




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