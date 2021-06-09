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    'da harekatı! ile temas sağladı...

    Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan için beklenen hamleyi yaptı ve ile temas sağladı. 1 yıl sözleşmesi kaldığı için 24 yaşındaki futbolcuyu en uygun maliyetle bitirmenin planını yapıyor.

    Suat Serdar harekatı

    Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için düğmeye bastı ve Alman kulübü ile Schalke ile görüşmelere başladı.



    MENAJERİYLE DE TEMASA GEÇİLDİ
    Cimbom küme düşen Schalke'den ayrılma kararını resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.



    4 KEZ ALMANYA FORMASINI GİYDİ
    G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. Suat Serdar 4 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.



        26 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPTI
        Geçen sezon Schalke formasıyla 26 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Suat Serdar 2 gol ve 3 asistle 5 gole direkt katkı yaptı. Genç yıldız 1957 dakika sahada kaldı.

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