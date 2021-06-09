Betis formasını giyen Alex Moreno'nun transferinde önemli bir mesafe alan Galatasaray'da B planı da belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi Milan'da bulunan Diego Laxalt ile ilgilendiğini öne sürüldü.
İtalyan basınındaki haberlere göre Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Diego Laxalt, Fernando Muslera'nın Uruguay milli takımından arkadaşı.
İtalyan basınındaki haberlere göre Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Diego Laxalt, Fernando Muslera'nın Uruguay milli takımından arkadaşı.