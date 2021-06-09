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    'da solda B planı !

    basını ’ın bonservisi ’da bulunan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ı kiralamak istediğini iddia etti. İşte transfere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

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