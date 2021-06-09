Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Başkan Ali Koç ile birlikte Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör meselesindeki yol haritası da ortaya çıkmış durumda…
Bir süredir dünyaca İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile temas halinde olan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etmişti. Benitez, 16 Haziran tarihinde İstanbul'da olacak ve Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyecek. Anlaşma kesin olarak sağlanırsa İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Villas Boas
Ancak Fenerbahçe yönetimi yine de her ihtimale karşı alternatif isimleri hazırda tutuyor.