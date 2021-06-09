



Bir süredir dünyaca İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile temas halinde olan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etmişti. Benitez, 16 Haziran tarihinde İstanbul'da olacak ve Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyecek. Anlaşma kesin olarak sağlanırsa İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.