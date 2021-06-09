16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan mücadele edecek.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan şampiyonada F Grubu maçları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ve Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.
Grupta son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ve son Avrupa şampiyonu Portekiz'in yanı sıra turnuva tarihinin en başarılı takımı Almanya da bulunuyor.
ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARALI ADAYI FRANSA
Milli takım formasıyla 1998'de dünya, 2000'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşayan Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Türkiye, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.
Çıktığı 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan, birer beraberlik ve yenilgi alan Fransa, puan kayıplarını Türkiye karşısında yaşadı. Rakip ağları 25 kez sarstığı ve 6 gol yediği grubu 25 puanla lider bitiren Fransa, şampiyonaya 10. kez katılma hakkını elde etti.
EURO 2016'da ikinciliği elde eden "Maviler" lakaplı takım, 1984 ve 2000 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2000'de Avrupa'nın en büyüğü olan Fransa, son dünya şampiyonu unvanıyla katılacağı EURO 2020'de de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Daha önceki turnuvalarda Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Thierry Henry gibi unutulmaz isimlerin formasını terlettiği Fransa'nın kadrosunda, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema, Antoine Griezmann ve Paul Pogba öne çıkıyor.
Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya), Mike Maignan (Lille)
Savunma: Leo Dubois (Olympique Lyon), Pavard (Bayern Münih), Kurt Zouma (Chelsea), Jules Kounde (Sevilla), Raphael Varane (Real Madrid), Clement Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Bayern Münih)
Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Moussa Sissoko (Tottenham)
Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Barcelona), Ousmane Dembele (Barcelona)