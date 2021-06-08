Türkiye Futbol Federasyonu antrenörlük kursu hakkında bilgileri merak eden binlerce kişi son günlerde yeni başvuru tarihleri hakkında meydana gelen son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, TFF antrenörlük kursu ne zaman? İşte 2021 TFF antrenörlük kursu başvuru şartları ve aranan şartlar...
TFF ANTRENÖRLÜK KURSU NE ZAMAN?
TFF antrenörlük kursunun başlayacağı tarih henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.
İşte merak edilen diğer bilgiler;
Antrenör Eğitiminde, Kurslar ile ilgili sıkça sorulan sorular
1-İnternetten (www.tff.org)antrenör kursuna başvurmuştum. Sıra bana ne zaman gelecek?
Antrenör kurslarına davet, planlanan illerde başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Eğer kursa davet edilmişseniz, başvuru yaparken sisteme girdiğiniz telefon numarasına, bir adet kısa mesaj ( SMS ) gelecek, yine sisteme girdiğiniz mail adresine kurs ile ilgili tarih, yer ve yapmanız gerekenler - hazırlamanız gereken evraklar ile ilgili mail gelecektir. Mesaj ve mail gelene kadar sıranızı beklemeniz gerekmektedir.
2-İnternetten (www.tff.org) antrenör kursuna başvurmuştum. Başvuru numaramı kaybettim ne yapmalıyım?
Başvuru numarasını unutmuş / kaybetmiş olmanız çok önemli değildir. Sisteme giriş yaptığınız telefon numaranızın ve mail adresinizin doğruluğu önemlidir. Yine de öğrenmek isterseniz antrenorkurs@tff.org mail adresine adınızı, soyadınızı ve ' Başvuru numaramı öğrenmek istiyorum ' yazarak mail atınız.
3-UEFA B kursuna internetten başvurdum. Telefonuma mesaj ( SMS ) geldi, mail adresime gelen şifre ile giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?
Kullanıcı adınızı ve şifrenizi sisteme girerken tek tek yazınız. Lütfen kopyala/ yapıştır yapmayınız. Çünkü boşlukları da sistem şifre olarak algılıyor.
Yinede giriş yapamıyorum!
antrenorkurs@tff.org mail adresine, tüm detaylı bilginizi ( başvuru numarası,ad-soyad, TC kimlik numaranızı ) yazarak mail atınız. Size şifreniz kontrol edilerek ulaşılacaktır.