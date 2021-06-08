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    • Spor
    • 08.06.2021 08:53
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    • 08.06.2021 08:53
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    ne zaman? 2021 TFF antrenörlük kursu başvuru şartları ve aranan şartlar...

    antrenörlük kursuna dair detaylar son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Başvuru şartları ve tarihlerine dair detayları merak edenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, ne zaman? 2021 TFF antrenörlük kursu başvuru şartları ve aranan şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

    TFF antrenörlük kursu ne zaman?

    Türkiye Futbol Federasyonu antrenörlük kursu hakkında bilgileri merak eden binlerce kişi son günlerde yeni başvuru tarihleri hakkında meydana gelen son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, TFF antrenörlük kursu ne zaman? İşte 2021 TFF antrenörlük kursu başvuru şartları ve aranan şartlar...

    TFF ANTRENÖRLÜK KURSU NE ZAMAN?

    TFF antrenörlük kursunun başlayacağı tarih henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

    İşte merak edilen diğer bilgiler;

    Antrenör Eğitiminde, Kurslar ile ilgili sıkça sorulan sorular

    1-İnternetten (www.tff.org)antrenör kursuna başvurmuştum. Sıra bana ne zaman gelecek?

    Antrenör kurslarına davet, planlanan illerde başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Eğer kursa davet edilmişseniz, başvuru yaparken sisteme girdiğiniz telefon numarasına, bir adet kısa mesaj ( SMS ) gelecek, yine sisteme girdiğiniz mail adresine kurs ile ilgili tarih, yer ve yapmanız gerekenler - hazırlamanız gereken evraklar ile ilgili mail gelecektir. Mesaj ve mail gelene kadar sıranızı beklemeniz gerekmektedir.

    2-İnternetten (www.tff.org) antrenör kursuna başvurmuştum. Başvuru numaramı kaybettim ne yapmalıyım?

    Başvuru numarasını unutmuş / kaybetmiş olmanız çok önemli değildir. Sisteme giriş yaptığınız telefon numaranızın ve mail adresinizin doğruluğu önemlidir. Yine de öğrenmek isterseniz antrenorkurs@tff.org mail adresine adınızı, soyadınızı ve ' Başvuru numaramı öğrenmek istiyorum ' yazarak mail atınız.

    3-UEFA B kursuna internetten başvurdum. Telefonuma mesaj ( SMS ) geldi, mail adresime gelen şifre ile giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?

    Kullanıcı adınızı ve şifrenizi sisteme girerken tek tek yazınız. Lütfen kopyala/ yapıştır yapmayınız. Çünkü boşlukları da sistem şifre olarak algılıyor.

    Yinede giriş yapamıyorum!

    antrenorkurs@tff.org mail adresine, tüm detaylı bilginizi ( başvuru numarası,ad-soyad, TC kimlik numaranızı ) yazarak mail atınız. Size şifreniz kontrol edilerek ulaşılacaktır.

        4-Antrenör kurslarına internetten başvuru yaptım. Fakat telefon numaram / mailim değişti. Ne yapmalıyım.

        antrenorkurs@tff.org mail adresine, tüm detaylı bilginizi ( başvuru numarası, ad-soyad, TC kimlik numaranızı ) ve sisteme başvuru yaparken girdiğiniz değişmesini istediğiniz bilgilerinizi yazarak atınız.

        5- C / D Kurslarına internetten başvuru yaptım. Ne zaman çağırılacağım?

        C ve D kurslarının eğitim içerikleri hazırlanıyor. Hazırlık bittiğinde C ve D kursları açılacaktır. Detaylı bilgi www.tff.org adresinden duyurulacaktır.

        6- Kurs sonuçlarını nasıl daha kolay öğrenebilirim?

        TFF C ve D için bağlı bulunduğunuz TUFAD'dan öğrenebilirsiniz. UEFA kursları için de antrenorkurs@tff.org adresinden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

        7- UEFA kurslarına başvurmak için kriter ve evraklar nelerdir?

        Talimatlar bölümünde bulunanan Antrenör Lisans Kursları Talimatı'ndan başvuru kriterlerini öğrenebilirsiniz.

        8- Başvuru sırasında istenen tüm evraklarım tamam. Antrenör belgemi nereden alabilirim?

        Başvuru sırasında sizden istenen tüm evraklarınız tamam ise 0 212 3622222'den Antrenörlük lisans özlük işlerinden belgenizi talep edebilirsiniz.

        9- Kurs ücretlerinin yatırılacağı hesap numaralarını nereden temin edebilirim?

        Gerekli davet tarafınıza yapıldığında hesap nosu IBAN nosu ile ilgili tüm detaylar tarafınıza gönderilen e-mail'de yer almaktadır.

            10-Kursa katıldım, belgelerim tam olmadığından diploma tarafıma ulaşmadı. Yinede çalışma izni alabilirmiyim?

            Eksik belgeler tamamlanmadan çalışma izni alamazsınız.

            11-Çalışma alanlarımı öğrenebilir miyim?

            Talimatlar bölümünde bulunanan Antrenör Lisans Kursları Talimatı'ndan çalışma alanlarını öğrenebilirsiniz.

            12-Kurs için para yatırdım. Konaklama ücreti bu ücrete dahil mi?

            Kurs için yatırılan ücret'e konaklama dahil olup, ulaşım ücretiniz size aittir.
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            Haberler Spor TFF antrenörlük kursu ne zaman? 2021 TFF antrenörlük kursu başvuru şartları ve aranan şartlar...