Antrenör Eğitiminde, Kurslar ile ilgili sıkça sorulan sorular

1-İnternetten (www.tff.org)antrenör kursuna başvurmuştum. Sıra bana ne zaman gelecek?

Antrenör kurslarına davet, planlanan illerde başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Eğer kursa davet edilmişseniz, başvuru yaparken sisteme girdiğiniz telefon numarasına, bir adet kısa mesaj ( SMS ) gelecek, yine sisteme girdiğiniz mail adresine kurs ile ilgili tarih, yer ve yapmanız gerekenler - hazırlamanız gereken evraklar ile ilgili mail gelecektir. Mesaj ve mail gelene kadar sıranızı beklemeniz gerekmektedir.