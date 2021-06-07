Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.06.2021 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 01:57
    ABONE OL

    Başkanı 'ndan 'Sörloth' açıklaması: Açıklamalarım farklı algılandı

    Başkanı , ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. 'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim" şeklinde konuştu.

    Ağaoğlu'ndan 'Sörloth' açıklaması

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada Aleksander Sörloth transferine ilişkin konuştu.



    "AÇIKLAMALARIM FARKLI ALGILANDI"
    Ağaoğlu, açıklamasında, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor." dedi.



    "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ"
    Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının devamında gelecek sezon için 'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz' ifadelerini kullanırken, "Bir mücadele verilecek. Bu mücadelenin verilmesi için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. Şu anda o taşlar yerinde. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadele, şampiyonluk mücadelesi." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 'Sörloth' açıklaması: Açıklamalarım farklı algılandı