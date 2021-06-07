



"AÇIKLAMALARIM FARKLI ALGILANDI"

Ağaoğlu, açıklamasında, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor." dedi.