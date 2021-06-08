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    • 08.06.2021 17:35
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    ! 'de flaş ayrılık! 'a veda edildi

    haberine göre Medipol , 2019'dan bu yana formasını giyen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen duyuruldu

    Medipol resmi kaynaklardan yaptığı duyuruyla 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    İşte kulüpten yapılan açıklama...
    Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.

    Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.

    Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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