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    Kulüpler Birliği, 4.5 saatlik zirvede 'den yabancı kuralı, küme düşme ve limitlerle ilgili talepte bulundu

    ’nin yabancı kuralında değişiklik ilan etmesiyle oluşan kaos dün masaya yatırıldı. ’na üye 20 kulübünün yöneticileri, ’da toplandı. Zirvenin ilerleyen saatlerinde TFF Başkanı de toplantıya dahil oldu.

    Kararı gözden geçireceğiz

    TFF'nin yabancı kuralında değişiklik ilan etmesiyle oluşan kaos dün masaya yatırıldı. 'na üye 20 kulübünün yöneticileri, 'da toplandı.

    Zirvenin ilerleyen saatlerinde Başkanı de toplantıya dahil oldu. Kulüpler, 'den gelecek sezon 8+6 olarak uygulanacağı açıklanan yabancı sayısı kuralının değiştirilmesini ve 14 yabancı kuralının devam etmesini talep etti.

    Ayrıca harcama limitlerinde kolaylık ve önümüzdeki sezonlar için ligdeki takım sayısının düşürülmesine yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edildi. TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. Harcama limitleri konususundaki talepleri de gözden geçireceğiz" ifadesini kullandı.

    TOPLANTI UZADI ÖZDEMİR GELDİ
    KULÜPLER önce kendi aralarında bir değerlendirme yapıp oradan da TFF'ye gidecekti.

    Ancak 15.00'te başlayan toplantı uzadı. Trafiği de gözeten başkanlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den otele gelmesini rica etti. Özdemir de 'e gelerek toplantıya katıldı. 4 saatten uzun süren kritik toplantıda çok önemli konular masaya yatırıldı.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği, 4.5 saatlik zirvede TFF'den yabancı kuralı, küme düşme ve limitlerle ilgili talepte bulundu