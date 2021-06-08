TFF'nin yabancı kuralında değişiklik ilan etmesiyle oluşan kaos dün masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Vakfı'na üye 20 Süper Lig kulübünün yöneticileri, İstanbul'da toplandı.

Zirvenin ilerleyen saatlerinde TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıya dahil oldu. Kulüpler, Özdemir'den gelecek sezon 8+6 olarak uygulanacağı açıklanan yabancı sayısı kuralının değiştirilmesini ve 14 yabancı kuralının devam etmesini talep etti.

Ayrıca harcama limitlerinde kolaylık ve önümüzdeki sezonlar için ligdeki takım sayısının düşürülmesine yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edildi. TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. Harcama limitleri konususundaki talepleri de gözden geçireceğiz" ifadesini kullandı.

TOPLANTI UZADI ÖZDEMİR GELDİ

KULÜPLER önce kendi aralarında bir değerlendirme yapıp oradan da TFF'ye gidecekti.

Ancak 15.00'te başlayan toplantı uzadı. Trafiği de gözeten başkanlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den otele gelmesini rica etti. Özdemir de Conrad Otel'e gelerek toplantıya katıldı. 4 saatten uzun süren kritik toplantıda çok önemli konular masaya yatırıldı.