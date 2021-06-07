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    • Spor
    • 07.06.2021 20:13
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    • 07.06.2021 20:42
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    Başkanı 'den yabancı kuralına ilişkin açıklama: 1 yıl ertelenmesi talebini değerlendireceğiz

    Başkanı , ile federasyon arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebiyle ilgili "Yabancı kuralını yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" dedi. Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Özdemir, transfer sezonu başlamadan harcama limitlerini ilan edeceklerini ifade etti.

    TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması! Erteleme...

    TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.



    ÖZDEMİR: KARARI DEĞERLENDİRECEĞİZ
    TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısını 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

    "Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz."



    "Transfer sezonu başlamadan tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz."

    "beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli."

    "Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendirceğiz."



        ÇEBİ: "AYIN 10'UNA KALMADAN NETLEŞECEKTİR"
        Ahmet Nur Çebi ise, "Yabancı sayısı ve limitler konusunda konuştuk. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Başkanımız Nihat Özdemir değerlendireceklerini söyledi. Ayın 10'una kalmadan birçoğunun netleşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralına ilişkin açıklama: 1 yıl ertelenmesi talebini değerlendireceğiz