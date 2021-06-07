



ÖZDEMİR: KARARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısını 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz."