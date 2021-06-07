Yeni rota Mitrovic

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

RAFAEL BENİTEZ Mİ TAVSİYE ETTİ

Mitrovic'in menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, F.Bahçe'nin başına geçmesi beklenen Benitez'in Newcastle takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği de iddia edildi.

SIRP YILDIZ TAM BİR GOL MAKİNESİ

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı.

FULHAM 24.7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Mitrovic 6 yıldır Premier Lig'de forma giyiyor. Fulham kulübü Aleksandar Mitrovic için Newcastle United'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Fulham, bu sezon Premier Lig'de bu sezon küme düşen takımlardan birisi olmuştu. Championships'te forma giymek istemeyen Mitrovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.