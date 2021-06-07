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    Yeni rota Mitrovic

    , ’ın golcüsü ’i kiralamak için girişimde bulundu. Mitrovic’i ’daki eski hocası ’in önerdiği iddia edildi.

    Yeni rota Mitrovic

    Yeni sezonda kadrosuna en az 2 kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan 'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce ile adı anılan 'ın Sırp golcüsü için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü ile temasa geçti.

    RAFAEL Mİ TAVSİYE ETTİ
    Mitrovic'in     menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, F.Bahçe'nin başına geçmesi beklenen Benitez'in takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği de iddia edildi.

    SIRP YILDIZ TAM BİR GOL MAKİNESİ
    26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez 'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı.

    FULHAM 24.7 MİLYON EURO ÖDEDİ
    Mitrovic 6 yıldır 'de forma giyiyor. Fulham kulübü ic için 'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.

    TAKIMI KÜME DÜŞTÜ
    Fulham, bu sezon Premier Lig'de bu sezon küme düşen takımlardan birisi olmuştu. 'te forma giymek istemeyen Mitrovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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