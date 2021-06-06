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    , Avrupa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu!

    Son dakika spor haberleri... Avrupa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 'i 1-0 mağlup eden , şampiyon oldu. Türk asıllı Alman futbolcu mücadelede 90 dakika forma giyerken, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak oynayan ise maça 83'üncü dakikada Florentino'nun yerine dahil oldu.

    U21 şampiyonu belli oldu!

    Avrupa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 'i 1-0 mağlup eden , şampiyon oldu.

    'nın başkenti 'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçta Almanya 49'uncu dakikada 'nın attığı golle 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Türk asıllı Alman futbolcu mücadelede 90 dakika forma giyerken, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak oynayan ise maça 83'üncü dakikada Florentino'nun yerine dahil oldu.

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